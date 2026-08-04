Distribución gratuita de agua supera los 3.8 millones de galones en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La distribución gratuita de agua mediante camiones cisterna continúa siendo una de las principales alternativas para abastecer a las colonias más afectadas por la crisis hídrica en Tegucigalpa y Comayagüela. De acuerdo con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), hasta la fecha se han distribuido 3,850,000 galones de agua potable en más de 300 barrios y colonias de la capital. Uno de los sectores atendidos recientemente fue la colonia José Ángel Ulloa, donde se entregaron 13,500 galones de agua en tres puntos distintos de la comunidad.

Las cisternas abastecieron el sector 1, ubicado en la parte alta de la colonia, la Escuela Urbana Mixta José Ángel Ulloa y el sector 6, localizado al este del Anillo Periférico. Para cubrir la demanda en la zona se utilizaron tres camiones cisterna que realizaron varios recorridos durante la jornada. Este tipo de operativos se mantiene diariamente en distintos sectores donde el servicio por tubería resulta insuficiente debido a la disminución de los niveles de agua en los embalses que abastecen a la capital. De acuerdo con el último reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), la represa Los Laureles se encuentra al 39.88% de su capacidad, mientras que La Concepción se mantiene en 31.89%. Según las autoridades, las entregas también se realizan en hospitales, centros educativos y comunidades que presentan mayores dificultades para acceder al servicio.

Entre las colonias donde recientemente se ha distribuido agua figuran La Torocagua, La Ayestas, Barrio El Bosque y cientos de sectores más del Distrito Central. Mientras continúa el abastecimiento mediante cisternas, también avanzan otras acciones para aumentar la disponibilidad de agua, entre ellas la reparación de fugas, el mantenimiento de represas y la perforación de nuevos pozos. Las autoridades también recomendaron a la población hacer un uso racional del recurso para reducir el desperdicio mientras persista la emergencia hídrica. Entre las recomendaciones están cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, tomar duchas más cortas y reparar fugas dentro de las viviendas.

¿Cómo solicitar un camión cisterna para su colonia?