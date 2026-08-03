Llaman a no convertir puntos recuperados en botaderos de basura en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los puntos críticos recuperados por las cuadrillas de limpieza en la capital vuelven a llenarse de basura en cuestión de horas, una situación que mantiene en alerta a las autoridades municipales y a los vecinos de varios sectores. Uno de los casos más recientes ocurrió en La Quezada, donde el lugar amaneció repleto de desechos apenas un día después de haber sido limpiado y reforestado por autoridades municipales. Según el personal encargado de las jornadas de aseo, el sábado fueron retiradas cerca de 30 toneladas de basura del sector.

"Ayer recolectamos como 30 toneladas de basura aquí y ya hoy estaba repleto de basura. Queremos hacerle conciencia a las personas de que, por favor, no tiren los desechos en estos lugares; incluso ayer se reforestó y arrancaron las plantas", denunció personal de la AMDC. Indignados por la situación, afirmaron que "no sé qué tipo de capitalino puede hacer eso, solo alguien que no quiere la ciudad". La situación, según las autoridades, no es exclusiva de La Quezada. El mismo problema se repite en distintos barrios y colonias, donde los espacios recuperados vuelven a ser utilizados como botaderos clandestinos. En este caso, las cuadrillas regresaron para retirar nuevamente los desechos y dejar limpio el sector, como parte de los operativos permanentes que se realizan en diferentes puntos del Distrito Central.