Llaman a no convertir puntos recuperados en botaderos de basura en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los puntos críticos recuperados por las cuadrillas de limpieza en la capital vuelven a llenarse de basura en cuestión de horas, una situación que mantiene en alerta a las autoridades municipales y a los vecinos de varios sectores.
Uno de los casos más recientes ocurrió en La Quezada, donde el lugar amaneció repleto de desechos apenas un día después de haber sido limpiado y reforestado por autoridades municipales.
Según el personal encargado de las jornadas de aseo, el sábado fueron retiradas cerca de 30 toneladas de basura del sector.
"Ayer recolectamos como 30 toneladas de basura aquí y ya hoy estaba repleto de basura. Queremos hacerle conciencia a las personas de que, por favor, no tiren los desechos en estos lugares; incluso ayer se reforestó y arrancaron las plantas", denunció personal de la AMDC.
Indignados por la situación, afirmaron que "no sé qué tipo de capitalino puede hacer eso, solo alguien que no quiere la ciudad".
La situación, según las autoridades, no es exclusiva de La Quezada. El mismo problema se repite en distintos barrios y colonias, donde los espacios recuperados vuelven a ser utilizados como botaderos clandestinos.
En este caso, las cuadrillas regresaron para retirar nuevamente los desechos y dejar limpio el sector, como parte de los operativos permanentes que se realizan en diferentes puntos del Distrito Central.
Sin embargo, el Megaoperativo de Limpieza en el Anillo Periférico continúa en otras zonas de la ciudad, donde también se busca eliminar acumulaciones de basura en espacios públicos.
Lamentablemente, las autoridades mantienen la preocupación de que los trabajos se echen a perder en cuestión de horas por la irresponsabilidad y falta de educación de la población.
Para los vecinos de la Quezada, el problema no solo depende de la frecuencia con que pasen las cuadrillas, sino también del comportamiento de quienes arrojan los desechos fuera de los horarios establecidos.
"Los que tienen carro y viven un poco cerca tal vez pueden hacer ese tipo de cosas, pero en todas las colonias y barrios nos entregaron un itinerario de los días que pasará el tren de aseo y no cuesta nada sacarla el día que corresponde, temprano en la mañana", comentó Carmen Casco, residente del sector.
Las autoridades insistieron en que mantener limpios los puntos recuperados depende tanto de los operativos de limpieza como del respeto de los ciudadanos por los espacios públicos y del cumplimiento de los horarios de recolección de basura.