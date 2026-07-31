47% de avance reporta reconstrucción del mercado San Isidro: ¿cuándo lo terminan?

Tegucigalpa, Honduras. -La reconstrucción del mercado San Isidro registra un avance del 47% y estará finalizado en julio del 2027, informó a EL HERALDO la arquitecta de la empresa Técnica de Ingeniería (Tecnisa), Liz Paguada, encargada del proyecto. “Levamos en realidad un 47% de avance ya que la etapa de cimentación de este sector acá abajo (primer nivel) ya se concluyó”, aseguró Paguada. La especialista se refirió a los trabajos realizados al inicio del proyecto, entre ellos la cimentación, que incluyó pilotes de 16 metros de profundidad, zapatas y pedestales, así como la construcción de columnas, vigas y estructuras para los ascensores.

“Se está trabajando en estructuración metálica y hemos tenido que realizar trabajos nocturnos para avanzar, porque a la empresa que tiene que traer el premezclado se le dificulta ingresar en el día”, señaló Paguada. La experta indicó que ya finalizaron la fundición de losa de la segunda planta.

Rediseño de mercado

La arquitecta indicó que tienen pendiente una reunión con el alcalde Juan Diego Zelaya para programar el cronograma respectivo de los avances y diseño de la obra que va por segmentos, ya que los vendedores pidieron un cambio en su estructura.

“Lo más importante de esta reunión es que se va a firmar un acta donde la responsabilidad en el diseño recae directamente sobre la asociación y locatarios, porque ellos son los que modificaron todo”, confirmó. En total, precisó Paguada, se tienen que habilitar 398 locales en el primer nivel, mientras que en el segundo se localizarán 240 espacios, para un total de 638.

Mas de una década del destructor incendio

Hace más de 14 años se registró el pavoroso incendio que redujo a cenizar parte de los mercados de Comayagüela. El fuego, que se registró en febrero de 2012 tras la explosión de un tanque en el mercado Colón, detruyó cientos de locales en este punto comercial y el San Isidro, y se extendió hacia otros centros de venta como Álvarez, Galindo y Las Américas, dejando a más de 2,000 vendedores afectados y sin sus puestos de trabajo.