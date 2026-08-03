Hallan agua en primer pozo; abastecerá hasta 1,000 familias del centro de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Tras siete días de perforación continua, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) encontró agua en el primer pozo de emergencia construido para enfrentar la crisis hídrica que afecta a la capital. De acuerdo con las autoridades, la nueva fuente, ubicada en los predios de la antigua Penitenciaría Central (PC), permitirá abastecer entre 800 y 1,000 familias de los alrededores del centro de Tegucigalpa. El alcalde Juan Diego Zelaya informó que el pozo producirá entre 80 y 120 galones de agua por minuto, como parte de un plan que contempla la perforación de seis nuevas fuentes de abastecimiento para reforzar el suministro mientras persiste la escasez de lluvias.

"En la Antigua Penitenciaría, que es donde estamos perforando ahorita, ahí vamos a producir entre 80 y 120 galones por minuto, lo que nos va a permitir darle agua a 800 a 1,000 familias en los alrededores del centro de la capital", afirmó. La comuna indicó que el hallazgo representa el primer resultado del plan de emergencia diseñado para incrementar la producción de agua potable mientras continúan las restricciones provocadas por el bajo nivel de los embalses.

Cinco nuevos pozos en distintos sectores

El alcalde detalló que el proyecto no se limitará a la antigua Penitenciaría Central, sino que contempla la perforación de otros cinco pozos en diferentes zonas de la ciudad. "Otros sitios donde vamos a habilitar o perforar pozos son en las zonas de El Hogar, Miraflores, Hospital Mario Mendoza y el Mercado Zonal Belén. Ese es el plan que tenemos. Seguimos trabajando, haciendo todo lo que tenemos para paliar la crisis; la solución final es la represa, pero no va a estar lista hasta el 2028", expresó. Además de las perforaciones, la municipalidad mantiene en operación la flota de camiones cisterna, ejecuta reparaciones de fugas en la red de distribución y trabaja en la rehabilitación de pozos ya existentes para aumentar la disponibilidad del recurso. Zelaya recordó que el comportamiento de las lluvias durante este año ha sido uno de los más bajos registrados en las últimas décadas. "Este año 2026 ha llovido 318 milímetros en todo el año y el año que más se parece a este fue en el 96 y en el 97, que llovieron 355 milímetros; todavía en el 97 llovió más que este año. Estamos trabajando para que esto no nos vuelva a ocurrir", señaló.

"Los pozos ayudan, pero no solucionan la crisis"