Hallan agua en primer pozo; abastecerá hasta 1,000 familias del centro de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Tras siete días de perforación continua, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) encontró agua en el primer pozo de emergencia construido para enfrentar la crisis hídrica que afecta a la capital.
De acuerdo con las autoridades, la nueva fuente, ubicada en los predios de la antigua Penitenciaría Central (PC), permitirá abastecer entre 800 y 1,000 familias de los alrededores del centro de Tegucigalpa.
El alcalde Juan Diego Zelaya informó que el pozo producirá entre 80 y 120 galones de agua por minuto, como parte de un plan que contempla la perforación de seis nuevas fuentes de abastecimiento para reforzar el suministro mientras persiste la escasez de lluvias.
"En la Antigua Penitenciaría, que es donde estamos perforando ahorita, ahí vamos a producir entre 80 y 120 galones por minuto, lo que nos va a permitir darle agua a 800 a 1,000 familias en los alrededores del centro de la capital", afirmó.
La comuna indicó que el hallazgo representa el primer resultado del plan de emergencia diseñado para incrementar la producción de agua potable mientras continúan las restricciones provocadas por el bajo nivel de los embalses.
Cinco nuevos pozos en distintos sectores
El alcalde detalló que el proyecto no se limitará a la antigua Penitenciaría Central, sino que contempla la perforación de otros cinco pozos en diferentes zonas de la ciudad.
"Otros sitios donde vamos a habilitar o perforar pozos son en las zonas de El Hogar, Miraflores, Hospital Mario Mendoza y el Mercado Zonal Belén. Ese es el plan que tenemos. Seguimos trabajando, haciendo todo lo que tenemos para paliar la crisis; la solución final es la represa, pero no va a estar lista hasta el 2028", expresó.
Además de las perforaciones, la municipalidad mantiene en operación la flota de camiones cisterna, ejecuta reparaciones de fugas en la red de distribución y trabaja en la rehabilitación de pozos ya existentes para aumentar la disponibilidad del recurso.
Zelaya recordó que el comportamiento de las lluvias durante este año ha sido uno de los más bajos registrados en las últimas décadas.
"Este año 2026 ha llovido 318 milímetros en todo el año y el año que más se parece a este fue en el 96 y en el 97, que llovieron 355 milímetros; todavía en el 97 llovió más que este año. Estamos trabajando para que esto no nos vuelva a ocurrir", señaló.
"Los pozos ayudan, pero no solucionan la crisis"
El exgerente del SANAA, Roberto Zablah, aunque calificó como positiva la perforación de nuevos pozos, advirtió que estas obras solo representan una medida temporal frente al déficit de agua que enfrenta el Distrito Central.
A su criterio, la solución definitiva continúa siendo la construcción de nuevas represas con mayor capacidad de almacenamiento.
"La solución, todos la conocemos, es la represa Río de El Hombre, en Amarateca, para que los capitalinos tengan agua las 24 horas del día. También hay otra alternativa de traer agua desde la represa José Cecilio del Valle, en Nacaome", manifestó.
El especialista recordó que durante administraciones anteriores también se dejaron listos los estudios para la represa de Jinaguare, un proyecto que habría permitido almacenar alrededor de 20 millones de metros cúbicos de agua.
Zablah también sostuvo que el problema del agua en la capital no se limita a la falta de nuevas fuentes de abastecimiento, sino también a que gran parte de la red de distribución ya superó su vida útil.
"El problema más grave que tiene la capital es que casi el 70% de la red de distribución ya colapsó por su vida útil. Hay una enorme cantidad de fugas", afirmó.
Añadió que: "Tenemos que ser más agresivos, perforar esos pozos va a venir a paliar algunas situaciones, pero no es la solución definitiva", concluyó.
Mientras tanto, la población mantiene la esperanza de que en las proximas semanas comiencen las precipitaciones y las represas que abastecen la capital recuperen sus niveles.