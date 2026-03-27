Tegucigalpa mejorará su sistema de agua con apoyo de $85 millones de Japón

Tegucigalpa, Honduras.- Tras años de racionamientos y fallas en el suministro de agua potable en la capital, Honduras y Japón acordaron un financiamiento de 85 millones de dólares para modernizar el sistema de abastecimiento en Tegucigalpa, un proyecto que busca mejorar la continuidad del servicio y beneficiar a más de 1.3 millones de habitantes.

La iniciativa busca modernizar la infraestructura del sistema de agua potable con la renovación de tuberías, la instalación de nuevas estaciones de bombeo y tanques de distribución que permitirán optimizar la continuidad del servicio, reducir pérdidas en la red y garantizar un suministro más sostenible.

El alcalde Juan Diego Zelaya señaló que el apoyo que va a recibir del gobierno de Japón es realmente espectacular. "Va a haber un antes y un después, y la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad capital se va a ver sumamente mejorada gracias a este proyecto”, consideró.

La obra será ejecutada con el respaldo del gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en coordinación con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), asegurando un manejo técnico y operativo confiable.

La firma del Canje de Notas fue oficializada por la canciller de la República, Mireya Agüero, junto al embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón, Kazuhiro Nakai, en un acto que también celebró los 91 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.