41 pozos abandonados podrían ser recuperados para enfrentar la crisis de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta al Distrito Central, la Alcaldía Municipal y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) buscan rescatar 41 pozos que permanecen deshabilitados, en desuso o abandonados, como una alternativa para aumentar la disponibilidad del recurso en la ciudad.

La estrategia municipal contempla la perforación de nuevos pozos y la recuperación de antiguas fuentes de agua que dejaron de operar con el paso de los años. Las autoridades aseguran que estas acciones forman parte de un plan para enfrentar la emergencia mientras se esperan mejores condiciones en las fuentes tradicionales de abastecimiento.

El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya informó que este martes comenzaron las perforaciones de pozos como una alternativa ante la crisis de agua que vive la ciudad. Explicó que se deben impulsar acciones en diferentes frentes, aunque reconoció que la principal fuente de abastecimiento seguirá siendo la lluvia.

“Tenemos que orar porque todo depende de Dios, pero también trabajar como si todo dependiera de nosotros. Por eso reactivamos la represa San José, pasamos de dos a 50 cisternas entregando agua gratuita en la capital e iniciamos la perforación y habilitación de pozos”, manifestó.

El edil detalló que la primera etapa contempla la construcción de seis pozos ubicados en puntos estratégicos de la capital. El primero comenzó a perforarse en las instalaciones de la antigua Penitenciaría Nacional y tendrá una capacidad estimada de entre 80 y 120 galones por minuto.

De acuerdo con Zelaya, este pozo podría beneficiar entre 800 y 1,000 familias, además de abastecer negocios cercanos y servir como apoyo para los camiones cisterna encargados de distribuir agua en distintos sectores.