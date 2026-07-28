41 pozos abandonados podrían ser recuperados para enfrentar la crisis de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta al Distrito Central, la Alcaldía Municipal y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) buscan rescatar 41 pozos que permanecen deshabilitados, en desuso o abandonados, como una alternativa para aumentar la disponibilidad del recurso en la ciudad.
La estrategia municipal contempla la perforación de nuevos pozos y la recuperación de antiguas fuentes de agua que dejaron de operar con el paso de los años. Las autoridades aseguran que estas acciones forman parte de un plan para enfrentar la emergencia mientras se esperan mejores condiciones en las fuentes tradicionales de abastecimiento.
El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya informó que este martes comenzaron las perforaciones de pozos como una alternativa ante la crisis de agua que vive la ciudad. Explicó que se deben impulsar acciones en diferentes frentes, aunque reconoció que la principal fuente de abastecimiento seguirá siendo la lluvia.
“Tenemos que orar porque todo depende de Dios, pero también trabajar como si todo dependiera de nosotros. Por eso reactivamos la represa San José, pasamos de dos a 50 cisternas entregando agua gratuita en la capital e iniciamos la perforación y habilitación de pozos”, manifestó.
El edil detalló que la primera etapa contempla la construcción de seis pozos ubicados en puntos estratégicos de la capital. El primero comenzó a perforarse en las instalaciones de la antigua Penitenciaría Nacional y tendrá una capacidad estimada de entre 80 y 120 galones por minuto.
De acuerdo con Zelaya, este pozo podría beneficiar entre 800 y 1,000 familias, además de abastecer negocios cercanos y servir como apoyo para los camiones cisterna encargados de distribuir agua en distintos sectores.
Sobre la calidad del recurso, explicó que una vez encontrado el agua se realizarán análisis para determinar sus condiciones y garantizar que pueda ser utilizada. “Estamos en crisis y tenemos que buscar todas las alternativas para paliarla y darle soluciones al pueblo capitalino”, señaló.
La inversión para cada intervención dependerá de las condiciones del terreno y la profundidad del pozo. Zelaya indicó que los costos pueden oscilar entre 800,000 y 1 millón de lempiras por cada perforación, fondos que serán aportados por la Alcaldía Municipal y UMAPS, aunque también buscan financiamiento para ampliar la capacidad operativa.
El edil recordó que los pozos fueron una fuente importante de abastecimiento durante emergencias anteriores, como el huracán Mitch. Explicó que actualmente UMAPS identificó 41 puntos que dejaron de funcionar y que podrían ser recuperados, entre ellos el ubicado en el mercado Zonal Belén.
Por su parte, el gerente de UMAPS, Gustavo Boquín, confirmó que inició la construcción de la primera batería de pozos en la capital en muchos años y aseguró que la institución trabaja para recuperar la mayor cantidad posible de las antiguas fuentes.
“Estamos iniciando la construcción de la primera batería de pozos que se hace en muchísimos años aquí en la capital. Estos seis puntos permitirán abastecer con agua a diferentes sectores de la ciudad”, indicó el titular de UMAPS.
La UMAPS realiza estudios técnicos en los 41 pozos abandonados para determinar cuáles pueden ser rehabilitados y cuáles ya no tienen capacidad de producción.
“Muchos de ellos ya son pozos muertos, pero eso dependerá del análisis que hagamos pozo por pozo. Dios nos permita recuperar la mayor cantidad posible”, señaló el gerente.
El funcionario explicó que cada pozo tiene un rendimiento diferente y que la producción dependerá de las condiciones del lugar. Como referencia, mencionó que el primer proyecto podría generar entre 80 y 120 galones por minuto, suficiente para atender aproximadamente a 1,000 personas, familias o negocios.