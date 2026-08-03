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Capitalinos denuncian escasez de papel para constancias en el Catastro Municipal

Capitalinos reportan atrasos en trámites inmobiliarios debido a que Catastro Municipal no puede emitir constancias por falta de papel especial

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 13:00
Capitalinos denuncian escasez de papel para constancias en el Catastro Municipal

La falta de papel de seguridad para emitir constancias de valor catastral en la Alcaldía Municipal del Distrito Central mantiene en incertidumbre a ciudadanos que realizan trámites de compraventa de propiedades.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de papel de seguridad para la emisión de constancias de valor catastral en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) está afectando a decenas de capitalinos que requieren el documento para completar procesos de compraventa de bienes inmuebles.

Ciudadanos denunciaron a EL HERALDO que desde hace varios días el Catastro Municipal, ubicado en el edificio Atiende, Entiende y Resuelve, en el centro de Tegucigalpa, dejó de emitir las constancias debido a que se agotó el papel especial utilizado para imprimir estos documentos, indispensables para diversos trámites bancarios y legales.

Una de las afectadas es Gloria Matamoros, quien relató que viajó desde España a Honduras con el propósito de vender una propiedad, pero no pudo concluir la transacción porque el banco del comprador le exigió la constancia de valor catastral.

"La alcaldía de Tegucigalpa no extiende constancia de valor catastral porque no tienen papel especial y no se pueden vender propiedades porque los bancos le piden al cliente esta constancia y uno no la puede conseguir", manifestó la ciudadana.

Matamoros explicó que permanecerá únicamente unos días más en el país y que deberá regresar a España sin haber concretado la venta del inmueble. "Solo me faltó esta constancia que pidió el banco al cliente", lamentó.

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Ante la imposibilidad de obtener el documento, la afectada señaló que ahora deberá contratar a un abogado para dejar un poder legal que le permita continuar el trámite desde el extranjero.

"Yo fui el jueves porque el banco pidió esa constancia y me dijeron que no tenían papel y que no la podían dar en digital, que regresara dentro de unos días", expresó.

Ante esta situación, EL HERALDO consultó al encargado de la gerencia del Catastro Municipal, Danilo Alvarado, quien confirmó que el papel de seguridad utilizado para la emisión de las constancias se agotó.

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"Se agotó el existente; hoy por la tarde (este lunes 3 de agosto) entregamos al proveedor el papel de seguridad", declaró el funcionario; sin embargo, aclaró que el único momento que no tuvimos fue el jueves de 2:00 a 4:00 de la tarde; el viernes ya había porque nos hicieron entrega parcial de la papelería y hoy se entrega el pedido completo".

Mientras se normaliza el suministro, los usuarios siguen enfrentando retrasos en trámites relacionados con la compra, a pesar de que se paga un valor de 600 lempiras.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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