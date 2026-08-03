Capitalinos denuncian escasez de papel para constancias en el Catastro Municipal

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de papel de seguridad para la emisión de constancias de valor catastral en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) está afectando a decenas de capitalinos que requieren el documento para completar procesos de compraventa de bienes inmuebles.

Ciudadanos denunciaron a EL HERALDO que desde hace varios días el Catastro Municipal, ubicado en el edificio Atiende, Entiende y Resuelve, en el centro de Tegucigalpa, dejó de emitir las constancias debido a que se agotó el papel especial utilizado para imprimir estos documentos, indispensables para diversos trámites bancarios y legales.

Una de las afectadas es Gloria Matamoros, quien relató que viajó desde España a Honduras con el propósito de vender una propiedad, pero no pudo concluir la transacción porque el banco del comprador le exigió la constancia de valor catastral.

"La alcaldía de Tegucigalpa no extiende constancia de valor catastral porque no tienen papel especial y no se pueden vender propiedades porque los bancos le piden al cliente esta constancia y uno no la puede conseguir", manifestó la ciudadana.

Matamoros explicó que permanecerá únicamente unos días más en el país y que deberá regresar a España sin haber concretado la venta del inmueble. "Solo me faltó esta constancia que pidió el banco al cliente", lamentó.