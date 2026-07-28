Héroes ecológicos realizan masiva recolección de reciclaje consciente

Tegucigalpa, Honduras.- “¡Ahora quiero ser reciclador!”, exclamó con una sonrisa jocosa Kenneth Andrés Sierra, estudiante del Centro de Educación Básica (CEB) Roberto Suazo Córdova, al descubrir que el cuidado del planeta también puede ser una alternativa de ingresos para su escuela. Con ese contagioso entusiasmo por aprender se vivió la segunda jornada de capacitación de Reciclaje Diamante en el marco del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO.

La recicladora esta vez llegó a los CEB Lempira y Roberto Suazo Córdova para seguir fortaleciendo la vocación de los niños de cambio social y comunitario. El reciclaje forma parte de la economía circular como el eslabón final de un proceso que busca prolongar la vida útil de un producto a través de la transformación y así evitar que contamine los ecosistemas.

Para muestra, un dato que asombró a los escolares: bastan solo 25 botellas de plástico para confeccionar una camiseta completamente nueva y funcional. Un producto que sería desechado pasa a ser un elemento nuevo gracias al reciclaje.

Esta valiosa lección sirvió de impulso para la gran recolecta masiva que realizan los cinco centros educativos del proyecto, donde estudiantes, docentes y padres de familia trabajan codo a codo reuniendo libras de material para vender a la empresa recicladora y destinar los fondos a mejoras de las escuelas.

Familia y escuela: Un equipo unido por la educación ambiental

El ejemplo comienza en el hogar con los padres de familia. Digna Rodríguez, madre de familia del CEB Roberto Suazo Córdova, no ocultó su alegría al acompañar a su hijo en la recolección:

"Al venir aquí, él siente mi apoyo y aprende a abrir su mente; le ayuda a trabajar en equipo y a ser más responsable. Me siento muy feliz por todo lo que ha aprendido junto a sus maestros", expresó con emoción. Por su parte, la docente Gladys Ramírez enfatizó que la huella del proyecto es imborrable. "El objetivo de EL HERALDO y los patrocinadores se ha logrado. Los niños han generado una conciencia para toda la vida; esto no es el final, sino el comienzo", afirmó la maestra.

Gestión responsable y certificación ambiental de vanguardia

Durante la jornada, los técnicos de Reciclaje Diamante instruyeron a la comunidad educativa sobre la importancia de clasificar los residuos y, de manera especial, sobre el manejo seguro de los desechos electrónicos para evitar que contaminen el entorno doméstico y comunitario.

La empresa destacó su liderazgo en el rubro al ser los primeros en el país en contar con la certificación de la Unidad Técnica de Ozono Honduras (UTOH). Esta acreditación les permite brindar asesoría especializada en la gestión, recuperación y destrucción de equipos que contienen sustancias refrigerantes controladas, garantizando un tratamiento con estándares internacionales que protege directamente la capa de ozono y la salud de las familias hondureñas.

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