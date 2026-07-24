World Vision apuesta por formar miles de niños como líderes ambientales

Tegucigalpa, Honduras.- Por décadas, World Vision Honduras ha centrado sus esfuerzos en garantizar que la niñez más vulnerable viva en plenitud, un propósito que hoy se enlaza con el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO. Según Jerson Raudales, Coordinador Nacional de Proyectos de World Vision, proteger los recursos naturales es fundamental para asegurar la salud, el agua y la seguridad alimentaria de la infancia.

Esta visión histórica respalda la participación de la ONG en iniciativas que transforman a los menores en guardianes del planeta. A través de la educación y el empoderamiento, la organización capacita a niños y jóvenes para ser verdaderos agentes de cambio en sus comunidades. ¿Cuál es el principal objetivo de World Vision al unirse como aliado de iniciativas de protección del ambiente como Escuelas Amigables? Nuestra meta como organización es que cada niña y niño pueda vivir su vida en plenitud. Para hacer de esto una realidad, debemos de examinar el entorno en el que se encuentran las niñas y niños más vulnerables del país y buscar que puedan contar con las condiciones para generar medios de vida sostenibles para ellos y las futuras generaciones. Mediante nuestro trabajo en la protección del medio ambiente y los recursos naturales, protegemos también todo aquello que permite una vida en plenitud: las fuentes de agua, los medios de vida sostenibles y la seguridad alimentaria, para los niños y niñas de hoy y las generaciones por venir. ¿Cómo empodera este proyectos de cuidado del ambiente a la niñez hondureña para ser agente de cambio en sus propias comunidades? Nuestras intervenciones ambientales directas con la niñez y juventud les permiten empoderarse mediante la educación ambiental, un sentido de pertenencia y responsabilidad para el cuidado del ambiente y las herramientas para participar activamente en vocería e incidencia dentro de estructuras comunitarias con un rol en la protección ambiental y de fuentes de agua.

Nuestro modelo Reverdeciendo Comunidades ha permitido la formación de más de 127 comités de reverdecimiento dedicados a la restauración integral de ecosistemas locales, y nuestros modelos de participación de la niñez y juventud como Educación y Vocería Ambiental han alcanzado a más de 10,000 niños a nivel nacional, otorgándoles las herramientas para expresarse sobre su ambiente. ¿Cuál es el llamado que hace World Vision a la sociedad para proteger de la contaminación los entornos donde crece nuestra niñez? Hacemos una invitación especial a los docentes, líderes comunitarios y líderes de fe para que sean aliados en este proceso. La educación ambiental no puede quedar fuera de los espacios donde nuestras niñas, niños y jóvenes crecen, aprenden y se forman como personas. El planeta que hoy enfrentamos no es el mismo que heredarán ellos, y el tiempo para prepararlos es ahora. En un futuro muy cercano, serán sus decisiones las que definan el destino de sus comunidades, de sus países y de la tierra que compartimos. Desde el enfoque de derechos, ¿Por qué el acceso a un entorno limpio y seguro es vital para el desarrollo de la niñez? El artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia deja muy claro que los niños, además del derecho a la vida y la salud, también tienen el derecho al medio ambiente y los recursos naturales. Además, un medio ambiente próspero, productivo, protegido y sostenible permite a los niños contar con seguridad alimentaria y posa menores riesgos de salud por infecciones o vectores en fuentes de agua. Factores como estos atribuyen a garantizar su derecho a la vida.