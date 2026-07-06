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Defensores ecológicos transformaron residuos en exitosa Feria de Reciclaje

Los comités ambientales de los centros educativos de Escuelas Amigables con el Ambiente abarrotaron el Parque Central vendiendo creativas manualidades útiles hechas con residuos

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 16:43
Defensores ecológicos transformaron residuos en exitosa Feria de Reciclaje

La feria estuvo llena de creatividad y belleza con los productos elaborados por cada Comité Ambiental de las escuelas participantes en el proyecto de EL HERALDO.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El corazón del centro histórico de Tegucigalpa se convirtió el fin de semana en el epicentro de la creatividad, el esfuerzo y la conciencia ecológica.

Los Comités Ambientales de los centros educativos participantes en el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente se tomaron el Parque Central para celebrar su esperada Feria de Reciclaje.

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Los protagonistas fueron los niños quienes demostraron sus poderosas habilidades de liderazgo al vender ingeniosas manualidades elaboradas con materiales reutilizables y aplicando todo el conocimiento aprendido durante el proyecto ambiental.

Respaldados en todo momento por los padres de familia, docentes y autoridades escolares, los pequeños defensores de la naturaleza cautivaron a los capitalinos al transformar lo que muchos consideran simple “basura” en artículos de gran utilidad para el hogar.

Al frente de la Catedral de San Miguel Arcángel los estudiantes ofrecieron sus productos reciclables.

Al frente de la Catedral de San Miguel Arcángel los estudiantes ofrecieron sus productos reciclables.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

Entre la oferta presentada destacaron maceteras biodegradables, plásticas y de todo tipo y tamaño; carteras confeccionadas con jeans viejos, portavasos, estantes ingeniosos, lapiceras, marionetas y hasta un “ferrari” que fue de las primeras ventas que realizaron los escolares.

El Ferrari hecho por los estudiantes del CEB Roberto Suazo Córdova.

El "Ferrari" hecho por los estudiantes del CEB Roberto Suazo Córdova.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

Para asegurar el éxito de sus puestos, los estudiantes idearon diferentes formas de atraer la atención de potenciales clientes.

Mientras unos anunciaban con entusiasmo sus ofertas a viva voz, otros recorrían la plaza ofreciendo los productos a los transeúntes.

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Asimismo, los escolares explicaban pacientemente a cada comprador curioso el proceso de elaboración de las piezas y el impacto positivo de su compra para el planeta.

El evento contó con la visita especial de la esposa del alcalde del Distrito Central, Paola Rubí, quien aplaudió el empeño y la dedicación de cada escuela para hacer posible la exhibición.

Paola Rubí, esposa del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, ha acompañado desde el inicio el proyecto ambiental de EL HERALDO.

Paola Rubí, esposa del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, ha acompañado desde el inicio el proyecto ambiental de EL HERALDO.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

La dedicación de los niños y las niñas que defendieron su proyecto es el reflejo de una generación decidida a no cometer los errores del pasado y asegurar un futuro más verde

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

Con la colaboración de:

Y es una suma de voluntades y trabajo en equipo con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Secretaría de Educación a través de DECOAS y Alcaldía Municipal del Distrito Central.

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Redacción web
Alberto Cerrato

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