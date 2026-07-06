Defensores ecológicos transformaron residuos en exitosa Feria de Reciclaje

Tegucigalpa, Honduras.- El corazón del centro histórico de Tegucigalpa se convirtió el fin de semana en el epicentro de la creatividad, el esfuerzo y la conciencia ecológica. Los Comités Ambientales de los centros educativos participantes en el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente se tomaron el Parque Central para celebrar su esperada Feria de Reciclaje.

Los protagonistas fueron los niños quienes demostraron sus poderosas habilidades de liderazgo al vender ingeniosas manualidades elaboradas con materiales reutilizables y aplicando todo el conocimiento aprendido durante el proyecto ambiental. Respaldados en todo momento por los padres de familia, docentes y autoridades escolares, los pequeños defensores de la naturaleza cautivaron a los capitalinos al transformar lo que muchos consideran simple “basura” en artículos de gran utilidad para el hogar.

Entre la oferta presentada destacaron maceteras biodegradables, plásticas y de todo tipo y tamaño; carteras confeccionadas con jeans viejos, portavasos, estantes ingeniosos, lapiceras, marionetas y hasta un “ferrari” que fue de las primeras ventas que realizaron los escolares.

Para asegurar el éxito de sus puestos, los estudiantes idearon diferentes formas de atraer la atención de potenciales clientes. Mientras unos anunciaban con entusiasmo sus ofertas a viva voz, otros recorrían la plaza ofreciendo los productos a los transeúntes.

Asimismo, los escolares explicaban pacientemente a cada comprador curioso el proceso de elaboración de las piezas y el impacto positivo de su compra para el planeta. El evento contó con la visita especial de la esposa del alcalde del Distrito Central, Paola Rubí, quien aplaudió el empeño y la dedicación de cada escuela para hacer posible la exhibición.

La dedicación de los niños y las niñas que defendieron su proyecto es el reflejo de una generación decidida a no cometer los errores del pasado y asegurar un futuro más verde

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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