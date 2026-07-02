Inician restauración en las canchas del parque La Concordia en la capital

Tegucigalpa, Honduras. -Los trabajos de restauración de las canchas del parque La Concordia iniciaron con el objetivo de recuperar este espacio para la recreación y la práctica del deporte. La intervención permitirá que niños, jóvenes y adultos vuelvan a disfrutar de instalaciones en mejores condiciones.

Entre las labores se encuentran el cambio de mallas, reparación de tubos y portones, restauración de los tableros de baloncesto y trabajos de pintura para mejorar la imagen de las canchas.

“Hay otros detalles que requieren los permisos del Centro Histórico y que no han podido avanzar para poder habilitar una cascada que se encuentra en el parque y terminar todos los trabajos con poca inversión”, aseguró la regidora municipal, Silvia Sosa.

Sosa detalló que cuentan con la Policía Municipal a lo interno y, atrás del parque, han habilitado los baños para que las personas lleguen al parque.

La autoridad de la comuna recordó que encontró las canchas en total abandono, deterioradas y que servían de patio para algunos animales como cabras y caballos que tienen algunas personas. Los funcionarios esperan que, una vez finalizada la restauración, la población haga un buen uso de las instalaciones para conservar este espacio recreativo en beneficio de todos los capitalinos.

Comienzo de restauración del parque la Concordia

El proceso de restauración del histórico Parque La Concordia inició el 27 de abril de 2026 por parte de las autoridades municipales del Distrito Central.