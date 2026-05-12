Restauración del parque La Concordia alcanza un 60% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- El histórico parque La Concordia registra un 60% de avance en su proceso de restauración, un proyecto que inició el pasado 27 de abril bajo la coordinación de la regiduría tres de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Silvia Sosa, regidora municipal, informó que los trabajos incluyen la recuperación integral de áreas emblemáticas del parque.
“El avance lleva una recuperación del 60%. Se han restaurado completamente los dos estanques ornamentales, donde actualmente se realizan labores de mantenimiento y limpieza. La restauración de los monumentos arquitectónicos es exclusiva del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)”, explicó la funcionaria.
Sosa detalló que la comuna capitalina ha solicitado formalmente apoyo institucional para completar la intervención del espacio público.
Entre las gestiones realizadas se encuentra la instalación de postes de iluminación ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como trabajos de rehabilitación de las cascadas mediante la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), debido a daños en el sistema de tuberías.
Además, indicó que se pidió al IHAH intervenir el muro perimetral y las estatuas del parque; sin embargo, aseguró que aún no han recibido respuesta oficial.
“El alcalde Juan Diego Zelaya nos ha apoyado con las microbrigadas de barrido de la AMDC y la Policía Municipal, que brinda seguridad a trabajadores y visitantes. Este es el tercer parque que hemos recuperado desde mi gestión como regidora”, afirmó Sosa.
La funcionaria municipal expresó que seguirá con este y otros proyectos de restauración, ya que “actualmente presido las comisiones de Turismo y Casco Histórico, seguiremos con proyectos de recuperaciones de parque y reforestación de la capital, para heredarles a las nuevas generaciones una ciudad más bella, histórica y con mejor medio ambiente”.
El objetivo es que siempre regresen los capitalinos al parque, como fue hace más de 30 años. Como lo recuerdan los capitalinos un lugar de encuentros sociales y esparcimiento familiar, realizar actividades culturales y deportivas, para reducir la violencia y el abandono que sufre la juventud.
Importancia del parque La Concordia
Este parque capitalino está lleno de historia y desde su fundación se nombró como “Parque Bográn” siendo edificado en 1883 en noroccidental de Tegucigalpa para recreo de los pobladores de la ciudad, durante la presidencia del general Luis Bográn Barahona.
En esa época el predio, ubicado en las cercanías de la ribera del Choluteca en el Barrio Abajo, fue protegido con un muro para evitar el acceso del ganado que vagaba por el sector. Además, se dotó de un quiosco para los conciertos dominicales, se sembraron en arriates plantas decorativas traídas de El Piligüin y Santa Lucía y se colocaron bancas de hierro y madera bajo los frondosos árboles que se conservan en el sitio.
El parque fue remodelado en 1935 cuando en el gobierno del general Tiburcio Carías Andino contrató los servicios del arquitecto y escultor mexicano Augusto Morales Sánchez, quien convirtió el parque en un jardín maya donde se pudieran admirar réplicas de estelas, templos y figuras de la civilización de la época precolombina que ejerció su señorío en Copán.
El nombre de “La Concordia” fue sugerido por el poeta y escritor Carlos Izaguirre quien en un artículo publicado en "La Época" al referirse a la obra en marcha indicó que en el ambiente de paz que se vivía al no existir conflictos armados.