Restauración del parque La Concordia alcanza un 60% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- El histórico parque La Concordia registra un 60% de avance en su proceso de restauración, un proyecto que inició el pasado 27 de abril bajo la coordinación de la regiduría tres de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Silvia Sosa, regidora municipal, informó que los trabajos incluyen la recuperación integral de áreas emblemáticas del parque.

“El avance lleva una recuperación del 60%. Se han restaurado completamente los dos estanques ornamentales, donde actualmente se realizan labores de mantenimiento y limpieza. La restauración de los monumentos arquitectónicos es exclusiva del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)”, explicó la funcionaria.

Sosa detalló que la comuna capitalina ha solicitado formalmente apoyo institucional para completar la intervención del espacio público.

Entre las gestiones realizadas se encuentra la instalación de postes de iluminación ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como trabajos de rehabilitación de las cascadas mediante la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), debido a daños en el sistema de tuberías.

Además, indicó que se pidió al IHAH intervenir el muro perimetral y las estatuas del parque; sin embargo, aseguró que aún no han recibido respuesta oficial.

“El alcalde Juan Diego Zelaya nos ha apoyado con las microbrigadas de barrido de la AMDC y la Policía Municipal, que brinda seguridad a trabajadores y visitantes. Este es el tercer parque que hemos recuperado desde mi gestión como regidora”, afirmó Sosa.