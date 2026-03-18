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Inicia el proceso de restauración del Parque La Concordia de la capital

La alcaldía aseguró que la restauración incluye toda la parte física y también la rehabilitación de los emblemáticos estanques, que en el pasado albergaron tortugas, pees, patos y gansos

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 09:54
Inicia el proceso de restauración del Parque La Concordia de la capital

En el año 1939 el parque adquirió un nuevo nombre Jardín Maya, para posteriormente ser bautizado como Parque La Concordia.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Tras años de deterioro, el histórico parque la Concordia inspirado en la arquitectura maya es sometido a un proceos de restauración, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Silvia Sosa, regidora de la comuna capitalina, explicó que la reparación del histórico parque —que un día fue conocido como parque Bográn— se desarrolla en varias etapas de ejecución.

Entre las acciones en ejecución se incluyen la restauración de barandales, limpieza de desechos, mantenimiento de los estanques y el refuerzo de la seguridad con apoyo de la Policía Municipal.

"El propósito de esta remodelación es que las familias capitalinas regresen a recordar de este parque que se puede apreciar hoy", apuntó.

Según la funcionaria, las próximas fases contemplan la siembra de 500 árboles y la rehabilitación de los emblemáticos estanques, que en el pasado albergaron tortugas, pees, patos y gansos.

Timoteo Betancourth resalta valor cultural de las esculturas mayas en parque La Concordia

Visitantes consultados por EL HERALDO señalaron que, a raíz de las mejoras, el parque ha registrado un incremento en la afluencia de personas, recuperando su papel como punto de encuentro para la comunidad.

Timoteo Betancourt, experto en restauración de piezas históricas, recordó “la época dorada” del parque mientras recorría las estelas de inspiración maya.

"Hace nueve años fui contratado para restaurar algunas piezas del parque que estaban dañadas, este lugar posee los recuerdos de muchas personas y la influencia de otros países, porque el parque fue diseñado por un arquitecto mexicano", apuntó.

Betancourt añadió que la seguridad ha sido una preocupación constante. Recordó que en el pasado la Alcaldía evaluó adquirir una vivienda cercana para instalar una posta policial y reforzar la vigilancia en la zona.

Historia

Inicialmente el lugar fue conocido como parque Bográn, siendo edificado en 1883 durante la presidencia del general Luis Bográn Barahona.

Sin embrago, con la instalación de las réplicas de estelas y monumentos de la civilización maya, el parque adquirió un renombre en 1939 de Jardín Maya o, popularmente conocido, como parque La Concordia.

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Redacción web
Daniela Ortega

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