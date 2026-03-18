Inicia el proceso de restauración del Parque La Concordia de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Tras años de deterioro, el histórico parque la Concordia inspirado en la arquitectura maya es sometido a un proceos de restauración, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Silvia Sosa, regidora de la comuna capitalina, explicó que la reparación del histórico parque —que un día fue conocido como parque Bográn— se desarrolla en varias etapas de ejecución.

Entre las acciones en ejecución se incluyen la restauración de barandales, limpieza de desechos, mantenimiento de los estanques y el refuerzo de la seguridad con apoyo de la Policía Municipal.

"El propósito de esta remodelación es que las familias capitalinas regresen a recordar de este parque que se puede apreciar hoy", apuntó.

Según la funcionaria, las próximas fases contemplan la siembra de 500 árboles y la rehabilitación de los emblemáticos estanques, que en el pasado albergaron tortugas, pees, patos y gansos.