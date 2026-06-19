Parque La Concordia de la capital casi listo en su totalidad

Tegucigalpa, Honduras. – La restauración del histórico parque La Concordia avanza cada vez más hacia su finalización total, anunció Silvia Sosa, regidora de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). “Hemos observado con agrado y satisfacción que, inicialmente, hemos recuperado un espacio para los niños y jóvenes de los centros educativos, ya que ahora cuentan con un parque limpio y seguro”, señaló Sosa. Agrega que están llegando estudiantes de diferentes centros educativos y de las carreras de Historia de varias universidades, por lo que se han establecido días específicos de visita al recinto del parque. "Uno de los propósitos de esta iniciativa de la regiduría es promover este parque como una visita obligada para los turistas que llegan a la capital. Lo estamos potenciando para incorporarlo a la Ruta Colibrí y promocionarlo en las distintas recepciones de los hoteles de la ciudad", aseguró la regidora.

Por otra parte, se refirió al tema del amor por los animales, destacando que los capitalinos se acercan a las piletas restauradas, donde hay tortugas que los niños pueden observar.

“En los próximos días estaremos habilitando un baño en óptimas condiciones, que cumpla con todos los requisitos mínimos, para que este sea un destino atractivo tanto para los visitantes como para los capitalinos”, expresó la concejal. Añadió que se están gestionando trabajos para recuperar las canchas con el apoyo de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH), además de planificar distintos campeonatos de baloncesto en este lugar.

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Sosa confirmó que “también ya hemos hablado con el Departamento de Infraestructura de la alcaldía y con Movilidad Urbana para que nos indiquen cuáles serán los espacios de estacionamiento destinados a las personas que visiten el parque”. Asimismo, explicó que están presentando a Juan Diego Zelaya todos los detalles del proyecto, incluidos los planos elaborados durante la administración de Jorge Aldana, y que además están solicitando la construcción de un cerco perimetral para reforzar la seguridad de este patrimonio histórico. “En la próxima sesión de corporación se abordará precisamente el tema de la iluminación interna del parque, para lo cual intervienen tanto la alcaldía como el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), a fin de obtener los permisos correspondientes”, aclaró Sosa.

Descripción de avances del proyecto de restauración en el parque

La restauración del parque La Concordia comenzó el 27 de abril del presente año con el objetivo de recuperar este espacio recreativo para que las familias capitalinas puedan visitarlo y disfrutarlo. A inicios de mayo, el avance de las obras era del 60 %, informó la regidora municipal Silvia Sosa. Entre los trabajos realizados destaca la restauración completa de los dos estanques ornamentales. Entre las gestiones efectuadas se encuentra la instalación de postes de iluminación ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como la rehabilitación de las cascadas mediante la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), debido a daños en el sistema de tuberías.

Importancia del parque La Concordia