Líderes ecológicos aprenden sobre sostenibilidad durante visita a Walmart

Tegucigalpa, Honduras.- Hay momentos en los que la esperanza por un mejor mañana se puede palpar en la sonrisa y el entusiasmo de las nuevas generaciones. Esa magia se vivió en el supermercado Walmart, cuyas instalaciones fueron un aula de aprendizaje donde la empresa patrocinadora y aliada del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, abrió sus puertas a decenas de niños y niñas de los Clubes Ecológicos.

Esta unión perfecta entre la visión regenerativa de la empresa privada y la pureza de la niñez capitalina demostró que el camino hacia un futuro sostenible ya se está construyendo con alegría, ejemplo y educación compartida. La cita formativa, correspondiente a las actividades de la Semana 6, comenzó con la máxima energía a través de un divertido deletreo de Walmart acompañado de unos un ‘shake shake’ que activaron a los escolares para la aventura.

Los integrantes de los Clubes Ecológicos de las cinco escuelas participantes en el proyecto recorrieron cada pasillo de la tienda con un solo propósito: conocer en la práctica real cómo opera una gran cadena comercial comprometida con la protección del ambiente.

Conocimiento para largo...

Durante el recorrido, los guías de la tienda quedaron asombrados por la rapidez y audacia en las respuestas de los estudiantes a los problemas planteados, ratificando que lo aprendido en estas seis semanas ha sido internalizado para el futuro.

Los pequeños líderes ecológicos identificaron que las medidas utilizadas por la empresa se alinean con las reglas y el uso de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Además de que esta regla ecológica es visible en el reducimiento de los costos, también se manifiesta en precios más económicos para el consumidor. Uno de los puntos destacados para los educandos fue descubrir el sistema de eficiencia energética del edificio, el cual combina tecnología de luces LED con láminas traslúcidas en el techo que permiten el ingreso de luz solar, reguladas por sensores automáticos. "Fue una buena experiencia, aprendí sobre la energía reutilizable y cómo reducir pequeñas cosas que causan un gran daño al planeta... vimos que tienen luces LED que pueden reducir la luz y otras cosas", comentaron entusiasmados Carlos López y Jerlin Rodríguez, estudiantes del CEB Lempira, quienes catalogaron la visita como una de sus actividades favoritas.

Además, los escolares se divirtieron experimentando el funcionamiento de las cajas de cobro al pasar productos por los sensores, y conocieron las bolsas reutilizables de la cadena, elaboradas con materiales reciclados posconsumo para frenar el impacto del plástico de un solo uso.

La cereza del pastel fue un espacio recreativo donde los niños pintaron sus propias bolsas ecológicas con figuras alusivas a la naturaleza, permitiendo que alumnos de diferentes centros educativos estrecharan lazos de amistad y conciencia ambiental.

Vanessa Valladares, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart, se mostró emocionada por la energía aportada por los infantes y reafirmó la apuesta de sostenibilidad ambiental de la compañía

"Nosotros somos una empresa regenerativa. Desarrollamos estrategias en las tiendas y centros de distribución para proteger el medio ambiente y poder compartir esto con los niños y niñas de Honduras para que lo repliquen en sus casas", explicó.

Asimismo, Valladares recordó que la responsabilidad con el entorno solo se transmite con el ejemplo, por lo que es vital inspirar a los futuros líderes del país desde temprana edad.

Gran cita este sábado: Feria de Reciclaje

La emoción y los conocimientos adquiridos en esta gran experiencia tendrán su máxima vitrina este sábado 4 de julio, cuando se lleve a cabo la esperada Feria de Reciclaje. Esta será una actividad crucial donde las escuelas participantes se unirán para compartir con la comunidad sus acciones sostenibles y exhibir ingeniosos productos creados a base de materiales reciclados, promoviendo de forma directa la conciencia ambiental en toda la capital.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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