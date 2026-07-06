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Nestlé y Vanguardia impulsan el reciclaje creativo en Escuelas Amigables

Escolares del proyecto ambiental de EL HERALDO inauguran la Semana 7 transformando latas de leche y residuos plásticos en maceteras personalizadas para sus plantas

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 14:20
Nestlé y Vanguardia impulsan el reciclaje creativo en Escuelas Amigables

Lynda Marín, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé, entrega plantas a los estudiantes y les enseña a reciclar maceteras como parte del programa "Reciclando ando con Nestlé".

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En las manos de un niño, una pequeña planta significa el nacimiento de una gran promesa. Al recibir la tierra, la raíz y las hojas, cada escolar ha asumido desde hoy el noble compromiso de resguardar esa vida, alimentarla con dedicación y verla crecer fuerte.

Esta valiosa lección de custodia y amor por el planeta marcó el inicio de la Semana 7 del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de diario EL HERALDO.

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El inicio de esta nueva etapa se llevó a cabo gracias a una alianza estratégica entre Nestlé y Grupo Vanguardia, quienes trasladaron toda su experiencia y el fervor al CEB Ramón Calix Figueroa.

Durante la visita, los alumnos del centro educativo vivieron una experiencia interactiva en educación ambiental ratificando los fundamentos de la economía circular.

El equipo de Nestlé y Vanguardia reafirmaron en los escolares la importancia de cumplir con la regla de las tres R.

El equipo de Nestlé y Vanguardia reafirmaron en los escolares la importancia de cumplir con la regla de las tres R.

 (Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

El arte de transformar los desechos

Las actividades comenzaron con una cátedra práctica sobre la gestión de residuos plásticos. Expertos de Vanguardia enseñaron a los menores cómo elementos cotidianos —desde bolsas hasta mobiliario— pueden ser recuperados y procesados de forma correcta para transformarse en nuevos productos útiles como maceteras, pelotas, sogas, panas plásticas.

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"Les enseñamos que todos los materiales plásticos, gestionados correctamente, sirven para fabricar nuevos productos que comercializamos en el mercado", explicó Yacir Alvarado, representante de Vanguardia, empresa que recupera más de 600 toneladas de plástico al año para reducir las emisiones de efecto invernadero.

Para ratificar su título como héroes de la naturaleza, los participantes dieron rienda suelta a su imaginación utilizando materiales reciclables provistos por Nestlé.

Lo que inicialmente eran simples latas de leche, se transformaron en coloridas alcancías, contenedores de alimentos y personalizados floreros.

Productos de la empresa Vanguardia realizados con elementos reciclables fueron presentados a los líderes ecológicos.

Productos de la empresa Vanguardia realizados con elementos reciclables fueron presentados a los líderes ecológicos.

 (Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

Vínculos reales con la naturaleza

La visita culminó cuando los escolares procedieron, con paciencia y extrema delicadeza, a trasplantar sus nuevas flores dentro de las macetas de plástico reciclado decoradas por ellos mismos.

Como una forma de estrechar un lazo real con el entorno, cada niño bautizó a su planta con un nombre propio antes de llevarla a casa.

Lynda Marín, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé, expresó su satisfacción por el impacto del programa "Reciclando Ando con Nestlé", señalando que la sostenibilidad es el eje central de la empresa.

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"Fue una experiencia muy bonita. Creemos que sembramos esa semilla con estos niños y niñas... Todos tenemos la obligación de consumir menos recursos naturales y sobre todo cuidarlos", destacó Marín, luego de ver el trabajo en equipo y la creatividad de los infantes.

La jornada fortaleció los conocimientos técnicos de los alumnos del CEB Ramón Cálix Figueroa y consolidó la visión de una comunidad escolar unida que trabaja cohesionada persiguiendo un bien común: la preservación sostenible de su entorno.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

Y la colaboración de

Y es una suma de voluntades y trabajo en equipo con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Secretaría de Educación a través de DECOAS y Alcaldía Municipal del Distrito Central.

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Redacción web
Alberto Cerrato

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