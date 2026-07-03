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Los héroes ecológicos de Escuelas Amigables llevaron su alegría a Walmart

Los niños de los clubes ecológicos de los cinco centros educativos de Escuelas Amigables con el Ambiente, conocieron el proceso de reciclaje y eficiencia energética en la cadena de supermercados

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 15:10
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Las pequeñas defensoras ambientales presumen sus nuevas bolsas ecológicas que ellas mismas pintaron durante el recorrido educativo por el supermercado Walmart.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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El recorrido por las instalaciones comenzó entre aplausos y saltos que activaron a los pequeños representantes de los Comités Ambientales para iniciar su aventura de aprendizaje sostenible.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Atentos y muy curiosos, los escolares, acompañados de sus docentes, observaron de cerca los procesos sostenibles y de consumo responsable dentro del supermercado

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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En la estación de carnes aprendieron que se puede conservar la carne y al mismo tiempo ahorrar energía. Cada detalle del recorrido captó la atención de los líderes ecológicos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Esta caminata les permitió conocer cómo el supermercado reduce costos y cuida el entorno mediante la aplicación real de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Observar los procesos de preparación y empaque del área de panadería les ayudó a comprender el valor de consumir productos frescos y las medidas higiénicas y sostenibles que se toman detrás de cada mostrador.

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Los pequeños escucharon atentamente las explicaciones del personal de Walmart sobre el uso eficiente de los recursos del supermercado.

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El ambiente de armonía y compañerismo reinó en las instalaciones de la cadena multinacional. Desde su llegada los estudiantes se mostraron ávidos de aprender.

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Como parte de la dinámica, los estudiantes tuvieron la oportunidad de probarse como cajeros. Pasar los productos por el láser fue muy divertido para los infantes.

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Los "pequeños gigantes" son el factor clave para un futuro más sostenible. Empoderados con el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, los pequeños están listos para cuidar del planeta.

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El momento más emotivo del día fue pintar sus propias bolsas hechas con materiales reciclables.

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Se utilizaron diseños con temática ambientalista para solidificar la iniciativa verde. Fue una enriquecedora experiencia en la tienda de Walmart.

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Además, los estudiantes pudieron compartir la experiencia sin importar el centros educativo al que pertenecen. Fue una jornada de compañerismo.

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El mensaje quedará marcado en la memoria de los niños como una experiencia divertida y enriquecedora.

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