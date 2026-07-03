Los héroes ecológicos de Escuelas Amigables llevaron su alegría a Walmart

Las pequeñas defensoras ambientales presumen sus nuevas bolsas ecológicas que ellas mismas pintaron durante el recorrido educativo por el supermercado Walmart.
El recorrido por las instalaciones comenzó entre aplausos y saltos que activaron a los pequeños representantes de los Comités Ambientales para iniciar su aventura de aprendizaje sostenible.
Atentos y muy curiosos, los escolares, acompañados de sus docentes, observaron de cerca los procesos sostenibles y de consumo responsable dentro del supermercado
En la estación de carnes aprendieron que se puede conservar la carne y al mismo tiempo ahorrar energía. Cada detalle del recorrido captó la atención de los líderes ecológicos.
Esta caminata les permitió conocer cómo el supermercado reduce costos y cuida el entorno mediante la aplicación real de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar.
Observar los procesos de preparación y empaque del área de panadería les ayudó a comprender el valor de consumir productos frescos y las medidas higiénicas y sostenibles que se toman detrás de cada mostrador.
Los pequeños escucharon atentamente las explicaciones del personal de Walmart sobre el uso eficiente de los recursos del supermercado.
El ambiente de armonía y compañerismo reinó en las instalaciones de la cadena multinacional. Desde su llegada los estudiantes se mostraron ávidos de aprender.
Como parte de la dinámica, los estudiantes tuvieron la oportunidad de probarse como cajeros. Pasar los productos por el láser fue muy divertido para los infantes.
Los "pequeños gigantes" son el factor clave para un futuro más sostenible. Empoderados con el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, los pequeños están listos para cuidar del planeta.
El momento más emotivo del día fue pintar sus propias bolsas hechas con materiales reciclables.
Se utilizaron diseños con temática ambientalista para solidificar la iniciativa verde. Fue una enriquecedora experiencia en la tienda de Walmart.
Además, los estudiantes pudieron compartir la experiencia sin importar el centros educativo al que pertenecen. Fue una jornada de compañerismo.
El mensaje quedará marcado en la memoria de los niños como una experiencia divertida y enriquecedora.