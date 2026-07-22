Héroes ambientales combinan la actividad física con el cuidado del planeta

Tegucigalpa, Honduras.- ¡La energía volvió con todo a las aulas! Tras un merecido y revitalizante descanso por la Semana del Estudiante, los estudiantes de los Clubes Ecológicos regresaron a la cancha listos para ponerse la camiseta del planeta. La Semana 9 del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente arrancó a puro ritmo, risas y gambetas gracias a la Compañía Distribuidora (Codis), que llenó de color y alegría los centros educativos con dinámicas futboleras y pinta caritas que pusieron a todos a celebrar.

Las visitas comenzaron en los CEB Lempira y Roberto Suazo Córdova, donde los guardianes de la naturaleza demostraron que la actividad física y la protección ambiental caminan de la mano. Durante la jornada se recalcó que un entorno natural limpio, seguro y sostenible es fundamental para que los niños puedan practicar deportes al aire libre, enfatizando que cuidar el medioambiente es proteger la salud y garantizar espacios de diversión seguros para la niñez.

Una campaña que transforma compras en kits escolares

Más allá de la diversión en el patio escolar, la participación de Codis trasciende mediante una valiosa campaña de impacto social en alianza estratégica con EL HERALDO.

Bajo la premisa de que "Con cada compra se marca la diferencia", la iniciativa busca dotar de herramientas educativas a quienes más lo necesitan.

Como incentivo especial para el esfuerzo ecológico de la competencia, la escuela que resulte ganadora de esta edición de Escuelas Amigables con el Ambiente recibirá una importante donación de 60 kits escolares para respaldar el proceso formativo de sus estudiantes. "Creemos que cada acción puede marcar la diferencia, y en Compañía Distribuidora estamos convencidos de que invertir en la educación de los niños es una de las mejores inversiones para construir un mejor futuro para todos", expresó Zully Fuentes, representante de Codis durante la actividad.

Asimismo, la ejecutiva compartió la alegría que genera dentro de la organización formar parte de esta cruzada ambiental y educativa:

"Ver sus sonrisas, su entusiasmo y sus muestras de agradecimiento al compartir con ellos es una gran satisfacción para todo nuestro equipo. Nos llena de orgullo apoyar iniciativas que, además de fortalecer la educación, fomentan el cuidado del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de comunidades más conscientes y sostenibles", puntualizó Fuentes.

Próxima parada: Reforestación en el Juana Laínez

Para dar continuidad al programa, este jueves los Comités Ambientales trasladarán su entusiasmo fuera de las aulas para realizar una jornada de reforestación en las áreas verdes del Parque Juana Laínez, actividad que contará con el respaldo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

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