Niños del Distrito Central se acercan a los libros mediante homenaje a El Principito

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) promovió una jornada cultural para incentivar el hábito de la lectura entre niños y estudiantes, a través de actividades inspiradas en la obra El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.

Con cuentos, dinámicas artísticas y mensajes sobre la amistad, la empatía y la esperanza, más de 2,700 estudiantes de distintos centros educativos del Distrito Central participaron en el homenaje a El Principito, una iniciativa que buscó despertar el interés por los libros desde las aulas.

El proyecto fue desarrollado por el Instituto de Desarrollo Municipal (Idem) de la AMDC y concluyó este martes con una actividad en la aldea Azacualpa, donde los escolares disfrutaron de espacios recreativos y culturales relacionados con la reconocida obra literaria.

La esposa del alcalde Juan Diego Zelaya, Paola Rubí, destacó que la actividad forma parte del compromiso de la administración con la formación integral de la niñez capitalina.

Rubí invitó a las familias a promover la lectura en los hogares y recordó que la obra transmite valores como el amor, la amistad y la empatía.

“Si todos leyéramos este libro, seríamos diferentes personas, porque nos enseña que lo esencial es invisible a los ojos: el amor, la amistad y la empatía. Por favor, léanlo y compártanlo con los niños”, manifestó.