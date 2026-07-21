Niños del Distrito Central se acercan a los libros mediante homenaje a El Principito

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) promovió una jornada cultural para incentivar el hábito de la lectura entre niños y estudiantes, a través de actividades inspiradas en la obra El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.
Con cuentos, dinámicas artísticas y mensajes sobre la amistad, la empatía y la esperanza, más de 2,700 estudiantes de distintos centros educativos del Distrito Central participaron en el homenaje a El Principito, una iniciativa que buscó despertar el interés por los libros desde las aulas.
El proyecto fue desarrollado por el Instituto de Desarrollo Municipal (Idem) de la AMDC y concluyó este martes con una actividad en la aldea Azacualpa, donde los escolares disfrutaron de espacios recreativos y culturales relacionados con la reconocida obra literaria.
La esposa del alcalde Juan Diego Zelaya, Paola Rubí, destacó que la actividad forma parte del compromiso de la administración con la formación integral de la niñez capitalina.
Rubí invitó a las familias a promover la lectura en los hogares y recordó que la obra transmite valores como el amor, la amistad y la empatía.
“Si todos leyéramos este libro, seríamos diferentes personas, porque nos enseña que lo esencial es invisible a los ojos: el amor, la amistad y la empatía. Por favor, léanlo y compártanlo con los niños”, manifestó.
Durante la clausura, los estudiantes participaron en actividades enfocadas en fortalecer la creatividad y acercarlos al mundo de la literatura, utilizando como referencia las enseñanzas del personaje creado por el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.
La iniciativa contó con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, las Fuerzas Armadas, el Museo para la Identidad Nacional y otras instituciones, lo que permitió superar la meta inicial de beneficiar a 2,000 estudiantes.
La vicealcaldesa Saraí Rivera señaló que fomentar la lectura permite que los niños desarrollen su imaginación y fortalezcan la confianza para construir su futuro.
“Este evento significa devolverles a nuestros niños la imaginación para soñar que todo es posible. Queremos que crezcan con esperanza y confianza, convencidos de que pueden alcanzar sus metas”, afirmó.
Rivera agregó que la educación y la cultura son herramientas fundamentales para impulsar nuevas oportunidades en la niñez del Distrito Central.
“Creemos en la niñez, creemos en la educación y nuestro alcalde está comprometido al cien por ciento con el fortalecimiento educativo del Distrito Central”, sostuvo.
De su lado, Harlyn Andino, jefe de la Biblioteca Municipal del Idem, aseguró que la actividad representa el inicio de nuevos esfuerzos para acercar los libros a más estudiantes.
“Para mí, este evento no representa el cierre de El Principito, sino la apertura en el corazón de los niños. Impactamos a más de 2,700 estudiantes, donde sembramos una semilla de cultura y les enseñamos que sí pueden alcanzar sus metas”, indicó.
Además, destacó el apoyo de las instituciones que participaron en el proyecto y aseguró que el objetivo de superar los 2,000 estudiantes se convirtió en una realidad.