El Trans 450 estaría operando en abril de 2028, asegura Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que la administración municipal mantiene como meta poner en funcionamiento el sistema de transporte Trans 450 en abril de 2028, aunque aseguró que los trabajos podrían concluir antes de esa fecha. El edil explicó que actualmente se ejecutan labores de recuperación de la infraestructura existente, entre ellas el remozamiento de estaciones, rehabilitación de túneles, pintura, instalación de iluminación y seguridad. "Mi compromiso con la ciudadanía, que lo hice en campaña, es tenerlo funcionando, operando para abril del 2028; vamos avanzando, de repente, puede que esté antes. Vamos bien ahí", expresó Zelaya.

El alcalde señaló que la infraestructura principal del proyecto se encuentra en condiciones de ser utilizada, aunque aún faltan algunos trabajos complementarios para su puesta en marcha. "Ahí hay tres cosas que hay que hacer: una es el tema de remozar las estaciones, recuperar los túneles, volver a pintar. En eso hemos estado avanzando. Estaban abandonados; muchos hasta túneles los utilizaban como baños públicos. Los pintamos y les pusimos iluminación y hay presencia de la Policía Municipal", detalló.

Sistema de pago con tarjeta y hasta 17 buses

Zelaya indicó que otro de los componentes prioritarios será la implementación de un sistema de recaudo mediante tarjetas prepago, con el objetivo de eliminar el uso de efectivo en las estaciones. "El tema del recaudo es un tema importante porque no queremos que la gente pague con efectivo, sino con una tarjeta prepago, y el tema de los buses son las tres cosas fundamentales", explicó. Asimismo, informó que la Alcaldía actualizó los estudios de movilidad realizados originalmente en 2011 para determinar la demanda actual del sistema y definir la cantidad de unidades necesarias para iniciar operaciones. Según esos análisis, el Trans 450 requerirá entre 15 y 17 autobuses en su primera etapa, aunque la operación podría comenzar con una flota menor e ir incrementándose gradualmente. "Según los últimos estudios de tráfico que hemos realizado, el número que tenemos es entre 15 y 17 buses. Probablemente empecemos con un número menor al principio y después vayamos subiendo hasta llegar a los 17", indicó.