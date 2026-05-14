Alcalde reafirma que el Trans-450 operará en los 27 meses prometidos en campaña

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, reafirmó su compromiso de poner en funcionamiento el Bus de Tránsito Rápido (BTR), conocido como Trans-450, dentro del plazo anunciado durante su campaña política, asegurando que el proyecto avanza como parte de un plan integral de movilidad urbana para Tegucigalpa y Comayagüela. El edil capitalino explicó que la iniciativa no solo contempla la operación de autobuses articulados, sino también la modernización del tránsito, la movilidad peatonal y la implementación de nuevas tecnologías en la red de semáforos de la ciudad. “Vamos avanzando. Tiene que verse como un todo. Yo lo miro como un sistema integrado de transporte inteligente y multimodal, que incluye movilidad peatonal, nuevos semáforos en la capital y un plan agresivo de modernización”, expresó Zelaya. El alcalde detalló que actualmente la capital presenta un déficit importante de intersecciones semaforizadas, lo que dificulta la circulación vehicular en distintos puntos de la ciudad y genera congestionamientos en horas de mayor tráfico. “Queremos duplicar esa cantidad y llegar a unas 100 o 120 intersecciones con cámaras e inteligencia artificial para mejorar la fluidez vehicular con un sistema moderno, como el de otras ciudades”, indicó Zelaya a EL HERALDO. Según explicó, la comuna busca incorporar herramientas tecnológicas que permitan sincronizar los semáforos y optimizar el flujo vehicular, especialmente en corredores de alta circulación donde diariamente se registran largas filas de automóviles.

“La movilidad urbana es todo: peatones, carros, motocicletas. Todo tiene que verse de manera integral”, manifestó el edil. En relación con el BTR, Zelaya aseguró que ya se iniciaron trabajos de recuperación en las estaciones del Trans-450, muchas de las cuales permanecieron abandonadas durante varios años. “Hemos remozado las estaciones, las estamos limpiando y pintando. Los túneles entre estaciones, como Hospital Escuela, Cámara de Comercio y Universidad Pedagógica, antes eran un orinadero público, pero ahora están iluminados, pintados y con presencia de la Policía Municipal”, señaló el alcalde. “Vamos avanzando poco a poco”, afirmó el edil al referirse al proceso de recuperación de estaciones y adecuación de espacios públicos. Además, indicó que la administración municipal ya mantiene acercamientos con empresarios del transporte urbano para avanzar en la implementación del sistema de recaudo electrónico que utilizaría el Trans-450. “Estamos viendo el tema con los transportistas y lo que nos falta es comprar los autobuses”, declaró.

Zelaya explicó que la inversión total dependerá del modelo operativo que finalmente se adopte, tomando en cuenta no solo la ruta troncal, sino también las conexiones alimentadoras que complementarán el servicio en distintos sectores de la capital.

“Para poner a funcionar el sistema, creo que con 16 autobuses lo hacemos, pero estamos viendo también el tema de los alimentadores para dimensionar la inversión y brindar un mejor servicio al usuario”, aseguró. El edil agregó que el propósito es transformar la experiencia del transporte público y ofrecer un servicio más ordenado, seguro y eficiente para miles de capitalinos que utilizan diariamente autobuses urbanos. “No solo se trata de la ruta principal del BTR, sino también de los alimentadores, para que la gente tenga un sistema limpio, seguro, eficiente y a un costo razonable”, expresó.

El alcalde también mencionó que el proyecto de teleférico forma parte de la estrategia multimodal de movilidad para la capital, por lo que ya se gestionan acercamientos con organismos de cooperación internacional y el gobierno central para obtener financiamiento. “No dudo que pongamos en operación el sistema antes del plazo de 27 meses. Estamos a tiempo y el reto principal es el financiamiento”, concluyó Zelaya.

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