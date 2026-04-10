La imagen del Trans 450 funcionando en la capital está manipulada digitalmente

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen en la que se afirma que el Bus de Tránsito Rápido (BTR), conocido como Trans-450, ya está en funcionamiento en Tegucigalpa gracias a la gestión del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya. Sin embargo, la afirmación es falsa. La pieza fue manipulada digitalmente y no corresponde a un anuncio oficial sobre la entrada en operación del sistema. Elena Castillo, encargada de las comunicaciones de la Alcaldía del Distrito Central, confirmó a EH Verifica que la información difundida en redes sociales es falsa. “EL TRANS 450 YA ESTÁ FUNCIONANDO EN TEGUCIGALPA GRACIAS A LA GESTIÓN DE EL ALCALDE JUAN DIEGO”, dice literalmente el texto sobrepuesto de un arte publicado en Facebook, compartida más de 90 veces desde el 9 de abril.

El Trans-450 corresponde a un proyecto de transporte público tipo bus de tránsito rápido para Tegucigalpa. El 24 de enero de 2014 se inauguró oficialmente la primera fase del proyecto, específicamente parte del tramo 2 entre Emisoras Unidas y la colonia Kennedy. De acuerdo con los datos proporcionados, el proyecto registra una inversión de 51.6 millones de dólares, provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Además, según la información compartida, al asumir el cargo el 25 de enero de 2026 como alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya formalizó el compromiso de reactivar el Trans-450. De acuerdo con ese compromiso, aseguró públicamente que pondrá a funcionar el sistema en un plazo no mayor de 27 meses; de lo contrario, interpondrá su renuncia. No obstante, ese compromiso de reactivación no significa que el Trans-450 ya esté funcionando. Hasta ahora, la propia Alcaldía del Distrito Central desmintió que el sistema ya opere en la capital.

Manipulación digital

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Trans 450 + funcionamiento + Tegucigalpa + Juan Diego Zelaya” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en cuentas oficiales que respalden ese supuesto suceso. Además, una búsqueda inversa en Google Lens con el contenido viral condujo a una nota de EL HERALDO, publicada el 10 de marzo de 2014, titulada: “Unos 20 puntos conflictivos impiden fluidez vial en carriles”. En esa publicación aparece la imagen original, que además tiene crédito de EL HERALDO y fue reutilizada en el contenido desinformante que despliega un arte para anunciar el supuesto funcionamiento del Trans-450. Del análisis visual se desprenden coincidencias entre ambas imágenes. Por ejemplo, en el lado izquierdo se observa a dos personas caminando de espaldas en ambas escenas. En el lado derecho también coinciden varios de los vehículos que transitaban en ese momento. Sin embargo, en la imagen alterada digitalmente aparece un autobús que no figura en la fotografía original, con el fin de sugerir el supuesto funcionamiento del Trans-450.