La AMDC recolectó casi 64,000 toneladas de basura entre junio y julio en la capital

Las cuadrillas también realizan labores de limpieza en sectores como Altos de San Miguel, la colonia Divanna, la quebrada El Sapo, la residencial Francisco Morazán, Campo Cielo, el barrio Los Dolores, las avenidas de Comayagüela, las faldas de El Pedregal y la colonia Arturo Quezada.

El funcionario explicó que diariamente se retiran unas 1,100 toneladas de residuos en diferentes puntos del Distrito Central, incluyendo mercados, parques, terminales de transporte, el bulevar Morazán, el bulevar del Norte, el Anillo Periférico y colonias como Cerro Grande, La Vega, La Travesía, Kennedy, El Álamo, Villa Vieja y Víctor F. Ardón.

Edwin Gómez, funcionario de la Gerencia de Aseo, detalló que durante junio se retiraron 31,470 toneladas de desechos sólidos, mientras que en los primeros días de julio la cifra ascendió a 32,519 toneladas, convirtiendo a este último en el período con el mayor volumen de basura recolectada.

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Gerencia de Aseo, recolectó 63,989 toneladas de basura entre junio y los primeros días de julio en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de las labores permanentes de limpieza que desarrolla en la capital.

Además de la recolección de desechos, la Gerencia de Aseo mantiene operativos de limpieza en tragantes, cunetas y sistemas de drenaje, donde ejecuta trabajos de remoción de sedimentos y retiro de basura para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada lluviosa.

Gómez señaló que algunas empresas continúan depositando desechos y materiales en ríos y quebradas, lo que dificulta el funcionamiento de los sistemas de drenaje y representa un riesgo para la población.

"Seguimos trabajando de manera coordinada con la Gerencia de Microempresas, el Instituto de Desarrollo Municipal (IDEM) y otras dependencias municipales para ejecutar acciones preventivas y de respuesta ante emergencias", manifestó el funcionario.

Asimismo, indicó que la comuna mantiene operativos de control para identificar a personas, comercios y empresas que arrojan basura o desechos de construcción en sitios no autorizados, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes.

Por su parte, Jessica Menocal, empleada de la Gerencia de Aseo, informó que diariamente se retiran entre 10 y 15 toneladas de basura en espacios públicos del Centro Histórico, como el parque Valle, la cancha del barrio Guanacaste y el parque Finlay.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para disponer correctamente los desechos y evitar la formación de botaderos clandestinos en barrios y colonias.

El pasado 13 de julio, EL HERALDO constató la acumulación de bolsas de basura, muebles en desuso, cajas, plásticos y otros desperdicios en la colonia Monterrey. Residentes denunciaron que, aunque las cuadrillas municipales realizan la recolección de forma periódica, algunas personas continúan arrojando residuos en la vía pública.

De acuerdo con registros de la AMDC, el Distrito Central genera alrededor de 350,000 toneladas de basura al año, con un promedio de 1,100 toneladas diarias, por lo que las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es clave para mantener limpia la capital.