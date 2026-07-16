Cinco hábitos ambientales que los escolares adoptan para proteger su entorno

Tegucigalpa, Honduras.- Durante siete semanas cargadas de capacitaciones, juegos y dinámicas, los Comités Ambientales de cinco centros educativos de la capital pusieron en marcha una serie de hábitos sostenibles indispensables para el cuidado del entorno. Gracias a talleres lúdicos, capacitaciones y visitas de campo con el respaldo de empresas privadas e instituciones públicas, los auténticos líderes ecológicos para las futuras generaciones adoptaron un estilo de vida sostenible por medio de estos hábitos.

Esta duodécima edición de Escuelas Amigables con el Ambiente ha permitido consolidar cinco pilares fundamentales en el comportamiento diario de los alumnos:



Consumo consciente en la comunidad

La reducción en el uso de materiales nocivos representa el primer paso para cambiar el rumbo del planeta. Tras realizar una visita educativa a Walmart, los escolares conocieron el funcionamiento de una corporación multinacional comprometida con el cuidado ambiental, comprendiendo que minimizar el consumo de productos plásticos de un solo uso es trascendental para reducir la contaminación, y que cualquier excedente debe ser aprovechado mediante el reciclaje.

Gestión inteligente de residuos y emprendimiento

Luego, el manejo de los desechos cotidianos cobró vida de forma sumamente práctica gracias al apoyo conjunto de Nestlé y Vanguardia, quienes facilitaron talleres interactivos utilizando latas viejas y macetas recicladas.

En estas jornadas, los líderes ecológicos comprobaron cómo el plástico posconsumo se transforma en productos de utilidad diaria como pelotas, sogas, bolsas y alcancías. Y ya antes habían comprendido el valor de la economía circular que comprende la ejecución de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar y que comenzó con una charla impartida por expertos del Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (Decoas) de la Secretaría de Educación.

Paralelamente, de la mano de World Vision, los menores desarrollaron nociones de emprendimiento al comprender que la correcta recolección y separación de materiales puede convertirse en una valiosa oportunidad de negocio por medio del reciclaje.

Agricultura sostenible desde la raíz

Con sus propias manos, los niños experimentaron el proceso de compostaje utilizando hojas secas, residuos orgánicos y café para generar abono orgánico destinado a sus nuevos huertos escolares.

El taller sembró una misión muy clara en cada estudiante: evitar el desperdicio de cartones de huevos, cáscaras de frutas y verduras en casa, promoviendo su uso para alimentar y devolverle la vitalidad a los suelos.

El contacto directo con la tierra fue guiado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la AMDC.

Guardianes de la energía eléctrica

La reducción en el consumo de energía fue otro de los ejes clave abordados durante la Semana 5 de la iniciativa. A través de una charla de concientización impartida por Equipos Industriales, los estudiantes aprendieron a identificar aquellos escenarios cotidianos donde se desperdicia la electricidad.

Como símbolo de compromiso, los escolares realizaron un juramento oficial para asumir el rol de “Guardianes de la energía”, velando activamente por corregir los malos hábitos de consumo eléctrico en sus hogares.

El valor del agua ante la crisis

Finalmente, el cuidado del recurso hídrico se ha convertido en una prioridad de primer orden ante la fuerte crisis de agua que azota a la capital por la ausencia de lluvias. Al visitar la planta de tratamiento de la UMAPS en El Picacho, los menores de los Comités Ambientales entendieron el complejo proceso de potabilización detrás de cada gota que llega a sus hogares.

Esta experiencia generó un profundo nivel de conciencia en los estudiantes, quienes ahora asumen la tarea de promover un consumo apropiado y evitar el desperdicio del vital líquido en sus núcleos familiares.

De regreso a la acción

Luego de esta importante adquisición de conocimiento, las actividades del proyecto ambiental se reanudan con el regreso de los niños a las aulas de clase después de un merecido descanso en conmemoración a la Semana del Estudiante.

Gracias al apoyo