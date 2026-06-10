Jugando a salvar el planeta: Escolares aprenden sobre riesgos ambientales

Tegucigalpa, Honduras.- El aprendizaje y la prevención se vistieron de juego para impulsar y asegurar el bienestar de las futuras generaciones. Tras culminar con éxito sus jornadas agrícolas en la tierra, los pequeños líderes de Escuelas Amigables con el Ambiente 2026, proyecto insigne de EL HERALDO, se sumergieron en una nueva y emocionante experiencia de aprendizaje.

Una vez finalizado el ciclo formativo con los técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Alcaldía Municipal, el proyecto avanzó en su agenda de la Semana 3 al inaugurar el taller de Gestión Integral del Riesgo. Esta vez, las aulas escolares cambiaron las semillas por dados y la tierra por tableros, convirtiéndose en escenarios interactivos donde la Cruz Roja Hondureña demostró que la mejor forma de preparar a la niñez ante las amenazas climáticas es a través de la diversión. Un entusiasmo desbordante acompañado de un espíritu competitivo fueron los elementos ideales para que los estudiantes descubrieran que comprender el entorno y saber cómo protegerlo es el juego más importante que pueden ganar para el futuro de sus comunidades.

Las primeras instituciones en experimentar esta dinámica metodología fueron el CEB Rafael Pineda Ponce #2 y el CEB Ramón Cálix Figueroa. Los miembros de los Comités Ambientales disfrutaron de una jornada de pura diversión participando en tableros gigantes de “Riesgolandia” y el tradicional juego de "Escaleras y Serpientes". La gran diferencia de estos juegos radicaba en que, para avanzar, los alumnos debían responder preguntas clave sobre el cuidado del entorno, demostrando con orgullo los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en lo que va de la competencia ecológica.

Además de la satisfacción de aprender, los escolares compitieron por atractivos premios otorgados por los voluntarios de la benemérita institución.

Educación lúdica para enfrentar la crisis climática

La implementación de estas herramientas de enseñanza fue detallada por Rebeca López, representante de la Cruz Roja Hondureña, quien destacó el valor pedagógico de las dinámicas en los centros educativos: “El día de hoy realizamos dos diferentes juegos con la temática de 'Riesgolandia' y con el cambio climático con el fin de dar a conocer a los diferentes alumnos por qué es importante el cambio climático. Como Cruz Roja Hondureña hemos trabajado en edades desde la niñez hasta la adultez y hemos descubierto que la mejor forma de aprender es a través del juego”.



Un llamado ante el calentamiento global

El taller sirvió para evaluar los conocimientos de los infantes sobre temas ya vistos, pero también para generar un espacio de profunda reflexión sobre los fenómenos climáticos extremos que azotan al territorio nacional. López concluyó remarcando la urgencia de llevar este mensaje a las aulas debido a la realidad climática que enfrenta la sociedad: “La importancia que tenemos y que queremos lograr alcanzar este importante mensaje a darlo a conocer es debido al calentamiento global que actualmente ya nos está afectando, no solo como país, sino a nivel mundial. Uno de los eventos más cercanos que hemos tenido son las altas temperaturas y a la vez tenemos momentos de lluvia, desde ahí podemos observar el cambio climático que nosotros mismos estamos provocando a través de las contaminaciones”.

Gracias a nuestros patrocinadores

Escuelas Amigables con el Ambiente es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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