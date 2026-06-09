Impulsan la creación de huertos escolares para mitigar el cambio climático

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana 3 de Escuelas Amigables con el Ambiente (EAA), el emblemático proyecto de EL HERALDO continuó su inspiradora travesía con una jornada donde la tierra se convirtió en el aula más valiosa. Con risas desbordantes, una curiosidad inagotable y el firme deseo de ver florecer su entorno, las delegaciones infantiles de la capital se convirtieron en pequeños agricultores.

Esta nueva etapa formativa se enfocó en la “Elaboración de huertos escolares,” una capacitación de campo impartida por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a través de los técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA). Para asegurar el éxito de la siembra, cada centro educativo recibió un valioso donativo consistente en un saco de abono por parte de este rotativo, ideal para nutrir el terreno, mientras que la UGA les proporcionó una variada selección de semillas de rábano, zapallo, culantro, cebolla, remolacha, pepino, lechuga y mostaza. Guiados por el ingeniero, los escolares asimilaron con precisión los pasos esenciales para la agricultura básica: combinar el abono con la tierra fértil, labrar el suelo, colocar las semillas midiendo las distancias idóneas y realizar el riego adecuado.

Importante integración familiar

Las actividades de la jornada iniciaron con una alta dosis de energía en el CEB Roberto Suazo Córdova, ubicado en la colonia 21 de Febrero, una institución que ha destacado por la unión ejemplar entre la dirección, profesores, alumnos y padres de familia.

Detrás de las aulas se conoció que el impacto del proyecto ya trascendió los muros escolares, ya que varios niños replicaron la lección de la semana anterior elaborando compostaje en sus propios hogares junto a sus padres, lo cual, además de ayudar al ambiente, fortalece el vínculo en las familias hondureñas.

La maestra Gladys Ramírez detalló con satisfacción el significado de esta proyección y los planes futuros que tienen para la cosecha: "Para nosotros como centro educativo participante esta actividad es una gran motivación... Con lo que acabamos de aprender y lo que acabamos de sembrar junto con los niños, pensamos hacer una ensalada para que ellos consuman lo que ellos mismos sembraron, y luego ampliar el proyecto para que cada aula tenga su huerto”.

Conexión verde en Comayagüela

Posteriormente, el equipo ecológico se trasladó a las instalaciones del CEB Lempira, situado en la quinta avenida de Comayagüela. Este centro educativo posee una amplia zona verde que incluye un árbol de durazno del cual los niños suelen disfrutar sus frutos y ahí se estableció su nuevo huerto escolar en un ambiente de compañerismo.

El pequeño Michael Perdomo, estudiante del centro, resumió con pureza la alegría del taller al expresar: "Hoy aprendí a sembrar plantas y estaba muy bonito todo. Espero seguir viniendo acá porque es muy divertido. Estoy alegre porque pude sembrar junto a mis amigos".

A la jornada de siembra se sumaron la licenciada Leonor Osorio, directora de Desarrollo Humano de la AMDC, y Natalia Zelaya, hija del alcalde capitalino, quienes compartieron de cerca con los miembros del Club Ecológico. La licenciada Leonor Osorio felicitó a EL HERALDO por impulsar una iniciativa que fomenta la responsabilidad ciudadana ante el cambio climático, remarcando la importancia de empezar la educación ambiental con la niñez para que actúen como replicadores en sus hogares y comunidades. En sintonía con este mensaje, Natalia Zelaya instó a la población de su edad a cuidar “nuestro ambiente, nuestro planeta, que aprendamos a reciclar, a plantar, cuidemos el agua y todo porque todos esos son cambios que ayudan”. Tras consolidar con éxito estos nuevos espacios verdes en ambos centros educativos, la agenda de las Escuelas Amigables está lista para continuar con su misión formativa. Esta enriquecedora capacitación sobre la siembra de hortalizas cerrará oficialmente su ciclo con la visita al CEB Roberto Sosa, ubicado en la colonia Kennedy.

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Escuelas Amigables con el Ambiente es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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