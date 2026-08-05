World Vision reafirma su compromiso con la educación ambiental

Tegucigalpa, Honduras.- La participación de miles de estudiantes en la duodécima edición de Escuelas Amigables con el Ambiente 2026 dejó resultados que van más allá de las aulas. World Vision Honduras se unió de nueva cuenta al proyecto como aliado estratégico para impulsar el aprendizaje de miles de pequeños. Durante diez semanas, la organización acompañó a 2,500 estudiantes de cinco centros educativos de la capital en actividades orientadas en fortalecer el reciclaje, la protección de los recursos naturales y la participación de la niñez en temas ambientales. Jerson Raudales, Coordinador Nacional y Director de proyectos de World Vision Honduras, aseguró que el programa permitió involucrar activamente a los estudiantes y generar interés en otras organizaciones por apoyar este tipo de iniciativas.

"Nos sentimos muy contentos. Creo que logramos hacer un proceso excelente junto a diario EL HERALDO en los centros educativos participantes. Para nosotros fue muy representativo porque exaltamos la voz de los niños y promovimos el cuidado del medio ambiente", manifestó. Según Raudales, el impacto del proyecto ha despertado el interés de aliados de la organización para desarrollar programas similares en otros centros educativos.

"Ya tenemos socios que nos están llamando para impulsar programas enfocados en este tema del cuidado del ambiente, específicamente en centros educativos. Eso para nosotros significa que hemos generado impacto y vamos a continuar impulsando iniciativas como esta", afirmó. El representante de World Vision explicó que la organización trabaja actualmente en una estrategia para fortalecer el liderazgo de niños y adolescentes como voceros en temas relacionados con el ambiente.