Escolares proponen proyectos sostenibles para el cuidado del ambiente

Tegucigalpa, Honduras.- La duodécima edición de Escuelas Amigables con el Ambiente (EAA) deja huellas verdes en los pequeños de cinco centros educativos de la capital, donde estudiantes, docentes y padres de familia demostraron que desde las aulas también se pueden impulsar grandes transformaciones para proteger el planeta. Durante las 10 semanas de aprendizaje, los integrantes de los clubes ecológicos dejaron de ser espectadores para convertirse en héroes defensores de la tierra con pequeñas acciones como reciclar, reducir, reutilizar. Además, actividades de campo como sembrar árboles y recuperar espacios olvidados. La jornada final se convirtió en una muestra de creatividad y compromiso, donde los estudiantes presentaron proyectos diseñados para mejorar sus escuelas, barrios y colonias. El sueño de cada pequeño se refleja en cada actividad expuesta donde proteger el medio ambiente es primordial en las iniciativas de los pequeños. Los niños demostraron que una botella plástica, una llanta usada o un espacio abandonado pueden convertirse en oportunidades para crear jardines, huertos, áreas recreativas y programas permanentes de educación ambiental. Los llamados nuevos héroes ecológicos de la duodécima edición de EAA impulsada por EL HERALDO y sus aliados, llevaron el mensaje de que cuidar el planeta comienza con decisiones diarias y con el compromiso de quienes hoy se forman en las escuelas.

Niños de la Ramón Cálix Figueroa trabajan en un espacio verde para convivir

Los estudiantes del Centro de Educación Básica Ramón Cálix Figueroa, ubicados en la colonia Arcieri de Comayagüela, compartieron que su participación en EAA fue una experiencia enriquecedora que les permitió aprender sobre reciclaje, cultivo de plantas, reforestación y el proceso de potabilización del agua. Además, destacaron los conocimientos adquiridos mediante capacitaciones brindadas por organizaciones como Reciclaje Diamante y Walmart, experiencias que fortalecieron su compromiso con la protección de los recursos naturales. Los alumnos explicaron que convivir con estudiantes de otros centros educativos les permitió intercambiar ideas y comprender que las acciones ambientales pueden generar cambios positivos en sus comunidades.

“Hemos aprendido a hacer compostaje y muchas cosas más, como la potabilización del agua de El Picacho, reciclar y muchas experiencias relacionadas con el cuidado del medio ambiente”, expresó Iker Alejandro Izaguirre, estudiante del centro educativo. Su proyecto ambiental, denominado Espacio Recreativo Verde, Seguro y Sostenible, busca transformar un área del colegio en un lugar donde estudiantes y docentes puedan convivir, descansar y disfrutar de un entorno natural. La propuesta contempla la creación de áreas verdes, instalación de bancas, colocación de basureros para clasificar residuos y la siembra de árboles.

¿Qué proyectos impulsa la escuela Roberto Sosa?

Los integrantes del Club Ecológico de la Escuela Roberto Sosa, ubicada en la colonia Kennedy, expresaron su agradecimiento por las actividades desarrolladas durante las diez semanas del programa. Los estudiantes destacaron la importancia sobre elaboración de huertos, creación de macetas recicladas, ahorro de agua y energía, además de fortalecer valores como el trabajo en equipo y la responsabilidad ambiental. La niña Paola Canales destacó el momento agradable cuando sembró un arbolito que bautizó como Pedrito, como símbolo del compromiso de la escuela con la naturaleza. El centro educativo presentó su proyecto denominado Plan Ambiental Institucional, una estrategia que busca mantener de manera permanente la educación ambiental dentro de la comunidad escolar.

Entre sus objetivos destacan sensibilizar a estudiantes y familias, impulsar las tres R (reducir, reutilizar y reciclar), promover el ahorro de recursos y recuperar las áreas verdes del plantel. Los alumnos también solicitaron apoyo a la Alcaldía Municipal del Distrito Central para transformar un basurero clandestino ubicado frente a la escuela en un espacio verde que pueda ser cuidado por los estudiantes y las personas de la zona. Con el lema “Pequeñas acciones, grandes cambios. Juntos construimos una Escuela Roberto Sosa más verde y sostenible”, los estudiantes reafirmaron su compromiso ambiental.

Proyecto del centro educativo Roberto Suazo Córdoba

Los estudiantes del Centro de Educación Básica Roberto Suazo Córdova, ubicado en la colonia 21 de Febrero de Comayagüela, presentaron un resumen de las experiencias vividas durante el programa, donde aprendieron sobre reciclaje, compostaje, huertos escolares, ecosistemas y uso eficiente de la energía. También destacaron visitas educativas como el recorrido por la planta potabilizadora de El Picacho y las actividades realizadas junto a empresas comprometidas con el ambiente. Su proyecto “Guardianes del Ambiente: dale vida a los residuos” busca fortalecer la cultura del reciclaje mediante la participación de estudiantes, docentes y padres de familia. La iniciativa contempla la recolección de botellas plásticas, cartón, aluminio, cobre y aparatos electrónicos en desuso para posteriormente entregarlos a empresas recicladoras autorizadas. Los alumnos plantearon realizar jornadas de recolección dos veces al año, con el propósito de generar recursos para apoyar las necesidades del centro educativo y, al mismo tiempo, reducir la contaminación. Con esta propuesta, los pequeños héroes demostraron que los residuos pueden convertirse en herramientas para construir un futuro más limpio.

La Rafael Pineda Ponce presentó su proyecto de un huerto que alimenta sueños

Las estudiantes del Centro de Educación Básica Rafael Pineda Ponce, ubicada en la colonia Unidad y Fuerza de Comayagüela, destacaron la importancia de proteger la naturaleza con acciones sencillas como recoger basura, reciclar, ahorrar agua y sembrar árboles. Su propuesta ambiental consiste en la creación de un huerto escolar, un espacio destinado a producir hortalizas y verduras que puedan contribuir al fortalecimiento de la merienda escolar. El proyecto contempla la preparación del terreno, adquisición de materiales y diferentes actividades de organización para lograr su funcionamiento.

Las estudiantes detallaron que la iniciativa requiere una inversión estimada de 29,941 lempiras y expresaron su esperanza de recibir apoyo para convertir esta idea en una realidad. Además, enviaron un mensaje para que este programa continúe llegando a más escuelas del país y permita que más niños y jóvenes se conviertan en defensores del ambiente.

Escuela Lempira presentó su proyecto sembrando vida y reciclando esperanza