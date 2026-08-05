Patrocinadores impulsan una generación comprometida con el cuidado del ambiente

Tegucigalpa, Honduras.- Detrás de los 2,500 estudiantes que hoy conocen la importancia de cuidar el medio ambiente hay un grupo de empresas que le apuestan a la educación ambiental a las aulas de clase en la capital. El proyecto fue posible gracias al respaldo de Walmart Honduras, Nestlé, Grupo Vanguardia, World Vision Honduras, Compañía Distribuidora (CODIS), Equipos Industriales, Reciclaje Diamante, Cruz Roja Hondureña. También participó Metrocinemas, Santillana Honduras y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), cuyos representantes coincidieron en que la educación ambiental debe comenzar desde la niñez para generar cambios duraderos.

Gracias a ese respaldo, Escuelas Amigables con el Ambiente 2026, proyecto impulsado por EL HERALDO, cerró con éxito su duodécima edición. Durante diez semanas, alumnos de los centros de educación básica Rafael Pineda Ponce, Ramón Cálix Figueroa, Roberto Suazo Córdova, Roberto Sosa y Escuela de Varones Lempira participaron en charlas, talleres y actividades prácticas orientadas a convertir el cuidado del ambiente en parte de su vida cotidiana. Los niños aprendieron sobre las tres "R" (reducir, reutilizar y reciclar), el ahorro energético, la gestión de riesgos, los ecosistemas, los estilos de vida sostenibles y la importancia de no tirar basura en las calles, conocimientos que ahora también comparten con sus familias y comunidades.

AMDC

Para la AMDC, el mayor valor del proyecto está en el efecto multiplicador que pueden generar los estudiantes dentro de sus hogares y comunidades. "Me ha encantado este proyecto, porque tanto Juan Diego como yo creemos que tenemos que atacar la mente de los niños. A un adulto es muy difícil cambiarle la mentalidad, pero tengo mucha fe de que estos niños van a cambiar todo lo que les rodea, la mentalidad de sus padres y de sus mismos compañeros", expresó Paola Rubí, esposa de Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino. La funcionaria destacó que pequeñas acciones, como sembrar un árbol, reciclar o evitar botar basura, pueden convertirse en hábitos permanentes cuando son aprendidos desde la infancia. "La idea es que los niños enseñen a quienes están a su alrededor a hacer gestos de amor como cuidar los árboles, reciclar, reutilizar y reducir. Si todos supiéramos hacer eso, tendríamos una capital diferente", afirmó.

Equipos Industriales

La importancia de utilizar responsablemente la energía fue otro de los temas abordados durante las capacitaciones. Equipos Industriales explicó a los estudiantes cómo acciones sencillas dentro del hogar ayudan no solo al ambiente, sino también a la economía familiar. "Les enseñamos la importancia de cuidar la energía en nuestros hogares porque también cuidamos el bolsillo de mamá y papá. Los comprometimos a ser guardianes del ahorro energético en sus casas", comentó Douglas Arias, representante de la empresa.

CODIS

Para Compañía Distribuidora (CODIS), participar en el proyecto representó una oportunidad para acercarse a quienes serán responsables del futuro ambiental del país. "Fue una experiencia muy grata apoyar a las escuelas y al futuro de Honduras. Incentivamos a los niños a seguir limpiando y cuidando el medio ambiente para tener un país más verde", expresó Rocío Romero, jefa de Trade Marketing. La empresa reiteró su interés de continuar respaldando actividades que promuevan hábitos responsables desde la infancia.

Cruz Roja Hondureña

La gestión del riesgo también formó parte de la formación recibida por los estudiantes. La Cruz Roja Hondureña desarrolló actividades enfocadas en enseñar cómo actuar antes, durante y después de un desastre natural, además de promover la organización de comités de emergencia en las escuelas. "La juventud es un factor vital para generar cambios de comportamiento y reducir los residuos sólidos. Ellos son esponjitas que multiplicarán estos conocimientos en sus hogares", indicó Claudia Argueta, representante de la institución.

Reciclaje Diamante