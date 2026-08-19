Vicealcalde de Alubarén ante sequía: “Es una época crítica y sí necesitamos el apoyo”

<b>Alubarén, Francisco Morazán.-</b> El vicealcalde de Alubarén, Edwin Reyes, declaró que debido a la sequía que azota esa región en el sur de Honduras, el maíz y los frijoles no germinaron, generando una verdadera crisis alimentaria.“Estamos en una época crítica y sí necesitamos el apoyo del gobierno para poder solventar el problema alimentario que están enfrentando todas las familias”, aseguró el funcionario municipal.Al mismo tiempo solicitó a la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/ehambiente/milpas-sequia-siembra-sequia-lluvia-maiz-frijoles-honduras-MA31752068" target="_blank">Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)</a> apoyo inmediato con alimentos y a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) asistencia directa.