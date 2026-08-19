Vicealcalde de Alubarén ante sequía: “Es una época crítica y sí necesitamos el apoyo”

Las autoridades locales piden a los funcionarios de Copeco y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que conozcan la realidad que sufre el Corredor Seco y auxilio inmediato

  • Vicealcalde de Alubarén ante sequía: “Es una época crítica y sí necesitamos el apoyo”

    El vicealcalde de Alubarén, Edwin Reyes, solicitó apoyo urgente al gobierno: la población está en calamidad.

     Foto: Alex Pérez
  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 22:45

Alubarén, Francisco Morazán.- El vicealcalde de Alubarén, Edwin Reyes, declaró que debido a la sequía que azota esa región en el sur de Honduras, el maíz y los frijoles no germinaron, generando una verdadera crisis alimentaria.

“Estamos en una época crítica y sí necesitamos el apoyo del gobierno para poder solventar el problema alimentario que están enfrentando todas las familias”, aseguró el funcionario municipal.

Al mismo tiempo solicitó a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) apoyo inmediato con alimentos y a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) asistencia directa.

" Estamos en una época crítica y sí necesitamos el apoyo del gobierno para poder solventar el problema alimentario que están enfrentando todas las familias”
Edwin Reyes, vicealcalde de Alubarén

Hasta la semana anterior, las autoridades solo habían brindado información sobre cómo la sequía estaba afectando a la población del Corredor Seco, pero no habían presentado ninguna solución para aliviar las necesidades de alimentación y agua.

Reyes comentó que solicitaron a los expertos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) información para determinar si los productores podían arriesgarse a sembrar en postrera y en qué fechas sería recomendable hacerlo.

“La gente está tomando agua del río porque las fuentes se secaron”

Les advirtieron que el invierno durante el resto del año será menos intenso de lo normal, aunque se esperan lluvias a partir del 10 de septiembre.

A partir de esa fecha, están recomendando a la población que vuelva a sembrar, pues es la única esperanza que les queda para recuperar parte de los granos básicos y contar con alimentos para el próximo año.

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Yony Bustillo
Yony Bustillo
Periodista

Periodista de investigación graduado en la UNAH. Con formación nacional e internacional en transparencia, acceso a la información pública, autorregulación de los medios, periodismo de investigación y de datos.

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