Vicealcalde de Alubarén ante sequía: “Es una época crítica y sí necesitamos el apoyo”

Alubarén, Francisco Morazán.- El vicealcalde de Alubarén, Edwin Reyes, declaró que debido a la sequía que azota esa región en el sur de Honduras, el maíz y los frijoles no germinaron, generando una verdadera crisis alimentaria. “Estamos en una época crítica y sí necesitamos el apoyo del gobierno para poder solventar el problema alimentario que están enfrentando todas las familias”, aseguró el funcionario municipal. Al mismo tiempo solicitó a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) apoyo inmediato con alimentos y a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) asistencia directa.

" Estamos en una época crítica y sí necesitamos el apoyo del gobierno para poder solventar el problema alimentario que están enfrentando todas las familias” Edwin Reyes, vicealcalde de Alubarén

Hasta la semana anterior, las autoridades solo habían brindado información sobre cómo la sequía estaba afectando a la población del Corredor Seco, pero no habían presentado ninguna solución para aliviar las necesidades de alimentación y agua. Reyes comentó que solicitaron a los expertos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) información para determinar si los productores podían arriesgarse a sembrar en postrera y en qué fechas sería recomendable hacerlo.