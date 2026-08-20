Unas 6,000 consultas médicas brindan las unidades móviles en tres departamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Las Unidades Médicas Móviles de la Secretaría de Salud (Sesal) brindaron más de 6,000 consultas médicas y miles de servicios diagnósticos en distintas regiones del país durante el mes de julio, informaron las autoridades sanitarias. Como parte de la estrategia para acercar la atención sanitaria a comunidades con limitaciones de acceso, Salud informó que entre el 29 de junio y el 31 de julio de 2026 se registraron 6,057 consultas médicas. Además, brindaron una amplia gama de servicios complementarios, entre ellos exámenes de laboratorio, estudios de imagen, electrocardiogramas, mastografías, ultrasonidos y entrega de medicamentos.

Las cifras revelan que se realizaron 4,099 atenciones de laboratorio, 1,493 electrocardiogramas, 1,519 mastografías, 1,303 estudios de rayos X y 1,519 ultrasonidos, servicios que permiten detectar y dar seguimiento oportuno a diversas enfermedades. Asimismo, se reportaron 3,453 atenciones farmacéuticas, facilitando a los pacientes el acceso a los medicamentos prescritos durante las jornadas médicas y evitando desplazamientos adicionales hacia centros asistenciales. Las autoridades sanitarias destacaron que este modelo de atención no solo incluye consulta médica, sino también herramientas diagnósticas que permiten ofrecer una respuesta más integral a las necesidades de salud de la población. Además de los servicios tradicionales, las unidades incorporan procedimientos como densitometría calcánea, atención de casos de pediculosis y telemedicina, ampliando la cobertura de especialidades y el acceso a evaluaciones médicas a distancia. Actualmente, las unidades mantienen operaciones en municipios de Lempira, Colón y Francisco Morazán, donde las distancias y las dificultades de transporte representan barreras para que muchas personas accedan a servicios de salud. En esos tres departamentos la meta es que más de 61 mil personas sean beneficiadas con las Unidades Médicas de Atención Comunitaria.