Congreso Nacional aprueba emisión de 500 millones de dólares en bonos para la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- En una sesión acelerada durante la jornada legislativa, el pleno del Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles una autorización para que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) estructure y coloque bonos municipales en el mercado internacional hasta por un monto de 500 millones de dólares. La medida, que no compromete las finanzas del Tesoro Nacional ni constituye aval del Estado, fue respaldada tras el dictamen favorable de la comisión especial y la dispensación de dos debates. ​La operación financiera busca readecuar los pasivos heredados de la comuna capitalina, los cuales generan desembolsos mensuales cercanos a los 110 millones de lempiras. Con la reestructuración aprobada, el servicio de deuda bajará a aproximadamente 50 millones de lempiras, liberando alrededor de 60 millones de lempiras al mes para inversión pública directa.

​"Este proyecto tiene un propósito muy concreto y es darle oxígeno financiero a la alcaldía municipal del Distrito Central para convertir deuda en obras y sobre todo en agua para nuestra capital", expresó Frank Alley, diputado del Partido Nacional.​ El parlamentario remarcó que la liberación de flujos de caja resulta crítica para hacer frente a la declaratoria de alerta roja por sequía severa que afecta al municipio. ​Las proyecciones operativas priorizan la asignación de los nuevos recursos a la finalización de la represa San José, así como a la perforación de pozos, ampliación de redes de distribución y obras de mitigación de riesgo.​ "En medio de una emergencia hídrica cada lempira que podemos liberar del servicio de la deuda y convertir en inversiones es un lempira que puede acercarnos a una solución permanente; la sequía no puede esperar y la capital tampoco", manifestó Alley. ​El congresista enfatizó que el instrumento emitido será de responsabilidad exclusiva de la comuna capitalina, respaldado únicamente por sus ingresos municipales y capacidad de recaudo. ​Tras la presentación inicial del proyecto, la Junta Directiva remitió la iniciativa a la Comisión de Dictamen, la cual emitió una resolución favorable hora y media después para permitir su discusión inmediata en el pleno.