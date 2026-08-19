Congreso Nacional y alcaldes de todo el país acuerdan plan de acción frente a la severa sequía

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> En un hecho histórico dentro del hemiciclo legislativo, el <b>Congreso Nacional</b> concluyó las extensas jornadas de debate del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/alcaldes-municipios-afectados-sequia-participan-congreso-seguridad-alimentaria-ND31761826" target="_blank">I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos</a> tras alcanzar consensos fundamentales para hacer frente a la <b>crisis climática</b> provocada por el fenómeno de <b>El Niño</b>.La plenaria especial reunió a más de <b>120 ediles</b> de las diversas corrientes políticas, miembros de la junta directiva del Congreso, ministros, representantes del sector agroindustrial, empresa privada y comisiones técnicas de cooperación internacional.Durante la sesión de conclusiones, las autoridades de las distintas bancadas reafirmaron que la atención al desabastecimiento de alimentos y la pérdida de cosechas debe abordarse como una causa nacional exenta de intereses partidarios, articulando respuestas inmediatas para asistir a las familias agrícolas en el <b>Corredor Seco</b>."Aquí lo que nos toca a todos es quitarnos la camisa de un color político y ponernos la camisa de Honduras, trabajar de la mano y trabajar por nuestra gente; el Congreso no solo es de puertas abiertas, sino que está comprometido con dar el acompañamiento de los 128 diputados a cada ley, iniciativa o presupuesto que se origine de esta mesa", expresó <b>Tomás Zambrano</b>, presidente del Congreso Nacional.