Congreso Nacional y alcaldes de todo el país acuerdan plan de acción frente a la severa sequía

Tegucigalpa, Honduras.- En un hecho histórico dentro del hemiciclo legislativo, el Congreso Nacional concluyó las extensas jornadas de debate del I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos tras alcanzar consensos fundamentales para hacer frente a la crisis climática provocada por el fenómeno de El Niño. La plenaria especial reunió a más de 120 ediles de las diversas corrientes políticas, miembros de la junta directiva del Congreso, ministros, representantes del sector agroindustrial, empresa privada y comisiones técnicas de cooperación internacional. Durante la sesión de conclusiones, las autoridades de las distintas bancadas reafirmaron que la atención al desabastecimiento de alimentos y la pérdida de cosechas debe abordarse como una causa nacional exenta de intereses partidarios, articulando respuestas inmediatas para asistir a las familias agrícolas en el Corredor Seco. ​"Aquí lo que nos toca a todos es quitarnos la camisa de un color político y ponernos la camisa de Honduras, trabajar de la mano y trabajar por nuestra gente; el Congreso no solo es de puertas abiertas, sino que está comprometido con dar el acompañamiento de los 128 diputados a cada ley, iniciativa o presupuesto que se origine de esta mesa", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.​

El titular de la junta directiva enfatizó que los acuerdos alcanzados tras más de cinco horas de discusión no se limitarán a promesas de coyuntura, sino que darán paso a la estructuración de la orientación presupuestaria del año 2027 para garantizar recursos sostenibles orientados al fortalecimiento de la producción agrícola y el acceso al agua durante los próximos años. ​Frente a la presencia masiva de los gobiernos locales, las comisiones ordinarias de trabajo parlamentario procedieron a sintetizar los ejes de acción inmediatos aprobados para canalizar la asistencia directa a las corporaciones municipales clasificadas en alerta roja.​ La representación de la Comisión de Seguridad Alimentaria precisó las seis determinaciones centrales acordadas en la cumbre, resaltando la autorización técnica para ajustar los presupuestos locales sin generar responsabilidades legales para los jefes municipales. ​"Las conclusiones principales incluyen la reformulación presupuestaria para el año 2027, la priorización de maquinaria agrícola para los 75 municipios en alerta roja a partir de este viernes y la elaboración del Plan Nacional de Agua para construir pozos y reservorios con geomembranas", manifestó Alejandra Burgos, presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional.

​La congresista por el departamento de Yoro indicó además que se identificarán partidas financieras de la asignación actual para acelerar la distribución de sacos de granos básicos, insumos para pequeños productores de subsistencia y alimento suplementario para el sector ganadero.​ Por su parte, los representantes del municipalismo del país reconocieron el impulso legislativo y el respaldo gubernamental recibido para evitar el estancamiento de las ejecuciones financieras en el inicio de la canícula.​ La dirigencia de los alcaldes resaltó que la conformación de la mesa de seguimiento interinstitucional permitirá vigilar de manera permanente la aplicación oportuna de cada resolución tomada en la sede del Poder Legislativo. ​"Nos sentimos enormemente complacidos por la seriedad que ha mostrado el Congreso Nacional y las comisiones vinculadas con el municipalismo; quedamos organizados en una mesa de seguimiento para que las respuestas sean duraderas y el próximo año tengamos mayores capacidades para menguar el impacto climático", afirmó Juan Carlos Molina, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).​

El líder edilicio valoró el respaldo técnico otorgado por los organismos del Sistema de las Naciones Unidas en el diseño de las intervenciones, al tiempo que felicitó el despliegue operativo de los entes de gestión de riesgos en las áreas rurales golpeadas por la escasez hídrica.​ En ese sentido, las autoridades a cargo de la respuesta institucional detallaron los parámetros técnicos mediante los cuales se mantendrá la fiscalización de los cultivos destruidos y el monitoreo diario de las cuencas hidrográficas.​ El organismo gestor de emergencias aclaró que la asignación de recursos y la inclusión de más territorios dependerán del comportamiento dinámico de los pronósticos meteorológicos en todo el territorio centroamericano. ​"Reiteramos en nombre del gobierno del presidente Nasry Asfura que estamos para trabajar de la mano con cada alcalde, contando con veeduría social para asegurar que los insumos lleguen a quienes realmente están afectados; las alertas se definen por parámetros técnicos y se revisarán periódicamente para incorporar más municipios si es necesario", indicó Reinaldo Sánchez, ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).​

El funcionario reiteró que las agencias del Poder Ejecutivo darán continuidad a las coordinaciones entabladas con las comisiones del parlamento para agilizar la entrega del equipo pesado anunciado por el gobierno central hacia las zonas en máxima vulnerabilidad.​ Durante el encuentro, las comisiones de apoyo internacional ratificaron su compromiso de sostener los flujos de ayuda humanitaria destinados a proteger a la población en condición de extrema pobreza alimentaria.​ Los organismos multilaterales resaltaron la importancia de conducir los diagnósticos con rigor metodológico para priorizar la distribución de semillas resilientes, paquetes nutricionales y brigadas médicas de respuesta rápida.​ "Desde Naciones Unidas, a través de agencias como el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, UNICEF, UNOPS y la OPS, estamos apoyando la gestión en esta zona crítica; vemos que los procesos de planificación se están llevando a cabo con seriedad y priorización objetiva para proteger los medios de vida y el acceso al agua", señaló Alejandro Álvarez, representante del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras.​ El vocero internacional expresó que el acompañamiento técnico abarcará el asesoramiento en materia de riegos agrícolas e infraestructura básica de salud para evitar la propagación de enfermedades ligadas a la contaminación hídrica.​