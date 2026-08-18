Conforman Subcomisión Moskitia para el saneamiento de territorios en Gracias a Dios

Tegucigalpa, Honduras.-Por instrucciones del Presidente de la República, Nasry Asfura, el Instituto Nacional Agrario (INA) conformó la Subcomisión Moskitia, un espacio de trabajo para impulsar el proceso de saneamiento de los territorios del pueblo miskito. Durante la jornada que fue encabezada por el ministro-director del INA, Javier Talabera, se acordó instalar una mesa técnica de seguimiento, con la participación de diversas instituciones del Estado.

El objetivo de la Subcomisión Moskitia es para dar respuesta a las necesidades planteadas y buscar soluciones a las distintas situaciones que enfrentan las comunidades ubicadas en el departamento de Gracias a Dios. La iniciativa tiene como propósito garantizar el respeto a los derechos del pueblo miskito y avanzar en el saneamiento y la seguridad jurídica de sus territorios. Las autoridades dieron a conocer que con el nuevo lema ¡Paz en el campo con seguridad jurídica! y ¡Somos un Gobierno que hace!, se busca mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este sector del territorio nacional.