Buscan ordenar la tenencia de la tierra para desarrollar las comunidades de La Mosquitia

Tegucigalpa, Honduras. -Con el propósito de lograr un ordenamiento de la tierra y desarrollar las comunidades de La Mosquitia, el ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talabera, se reunió con representantes de la Asociación INSWAIA.

El encuentro estuvo orientado a dar seguimiento a los temas relacionados con el saneamiento de tierras y el fortalecimiento del acompañamiento institucional en el departamento de Gracias a Dios.

Durante la reunión entre el titular del INA y los representantes de INSWAIA, se analizaron las principales necesidades planteadas por la organización, enfocadas en el ordenamiento de la tenencia de la tierra y el acceso a asistencia técnica que contribuya al desarrollo de sus comunidades.

El titular del INA, Javier Talabera, reafirmó la disposición de la institución para "mantener un diálogo permanente con las organizaciones del sector, promoviendo espacios de coordinación que permitan atender sus planteamientos y avanzar en soluciones que fortalezcan el desarrollo agrario, en beneficio de las familias de La Mosquitia".

Mientras que los representantes de la asociación INSWAIA agradecieron al INA la apertura al diálogo y la disposición institucional para atender las necesidades de las comunidades de La Mosquitia, reafirmando el compromiso de trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones que contribuyan al desarrollo de la región.

Edy McNab Ronas, presidente de la organización, señaló que INSWAIA es una entidad sin fines de lucro que promueve iniciativas orientadas al desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental en Honduras.

Sus programas se enfocan en regiones de los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, trabajando de la mano con el gobierno y comunidades locales.

"Lo que buscamos es el bienestar de las poblaciones que residen en las comunidades de La Mosquitia, por lo que se debe realizar el proceso de legalización de la tierra", aseguró Mcnab Ronas.