Alcaldes de municipios afectados por la sequía participan en Congreso de Seguridad Alimentaria

Tegucigalpa, Honduras.-Con la participación de alcaldes de municipios que enfrentan los mayores efectos de la sequía, este miércoles 19 de agosto inició el I Congreso de Seguridad Alimentaria de los Pueblos.
Este es espacio convocado para analizar la crisis agrícola, la escasez de agua y las medidas que pueden adoptarse para atender a las comunidades afectadas.
El encuentro reúne a autoridades municipales de distintas zonas del país, particularmente de los territorios donde la falta de lluvias ha afectado los cultivos, las fuentes de agua y las condiciones de vida de las familias que dependen de la agricultura.
Ante la sequía provocada por el fenónemo de El Niño, Copeco declaró alerta roja para 75 municipios, alerta amarilla para 71 y alerta verde para otros 88.
La alerta entró en vigencia a las 11 de la noche del pasado martes 18 de agosto y tendrá una vigencia por 120, según la resolución adoptada por el Consejo de Ministros.
De igual forma, se declararon en alerta verde 88 municipios y otros 71 en alerta amarilla. En ese sentido, son 234 de 298 los que se mantienen en alerta por El Niño.