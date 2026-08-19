Alcaldes de municipios afectados por la sequía participan en Congreso de Seguridad Alimentaria

Tegucigalpa, Honduras.-Con la participación de alcaldes de municipios que enfrentan los mayores efectos de la sequía, este miércoles 19 de agosto inició el I Congreso de Seguridad Alimentaria de los Pueblos.

Este es espacio convocado para analizar la crisis agrícola, la escasez de agua y las medidas que pueden adoptarse para atender a las comunidades afectadas.

El encuentro reúne a autoridades municipales de distintas zonas del país, particularmente de los territorios donde la falta de lluvias ha afectado los cultivos, las fuentes de agua y las condiciones de vida de las familias que dependen de la agricultura.