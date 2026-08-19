¿Qué significa cada estado de alerta por sequía en Honduras?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El Gobierno de<b> Honduras </b>declaró en <b>alerta</b> a 234 de los 298 municipios del territorio nacional ante la<b> sequía</b> que está afectando a gran parte del país como consecuencia del fenómeno de El Niño.La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/declaran-alerta-roja-75-municipios-honduras-sequia-fenonemo-el-nino-AA31759485" target="_blank">(Copeco) elevó a alerta roja a 75 municipios,</a> a alerta amarilla a 71 y otros 88 a alerta verde. Estos estados entraron en vigor a partir del 18 de agosto a las 11:00 p. m. y se mantendrán por un período de 120 días.