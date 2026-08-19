Emergencia por sequía es "grave, pero manejable" dice ministro de la SAG

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que cambiaron las alertas a vigilancia máxima en algunos municipios, las autoridades gubernamentales consideraron la sequía que atraviesa el país como "grave, pero manejable".
El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, al ser consultado sobre la emergencia por la sequía dijo: "nosotros estamos en una región expuesta a estos riesgos y que nos hace daño de manera cíclica".
Dijo que la declaración de emergencia es para gestionar ayudas con los países amigos y canalizarlas con las diferentes instituciones.
En cuanto a la connotación sobre la emergencia, Molina explicó que "es manejable y estamos manejando la emergencia y también podemos decir que es una situación grave".
"He escuchado que es la sequía más grave de la humanidad. Eso no es cierto. Es la más grave desde que hay registros en Honduras, que son cosas muy distintas. Es más grave que la del año 2015 que fue muy severa, pero hay maneras de trabajar con eso", destacó el funcionario.
Sin embargo, es del criterio que "el problema es que no se había afrontado esto con soluciones permanentes, sino con paliativos, llevando alimentos a las personas".
"Ahora vienen soluciones que van a convertir esto en un pasado triste, pero que nos van a permitir prepararnos mejor para futuros eventos, porque se van a repetir", advirtió Molina.
Recordó que la declaratoria de emergencia habilita dos cosas fundamentales: una que hayan recursos adicionales para atender la emergencia ahora, priorizando
"Si yo tenía para darle a alguien una casa malla, por ejemplo, para producir, ahora es más importante darle un reservorio para que pueda capturar el agua", mencionó.
También envió un mensaje a la población hondureña sobre la sequía, afirmando que "no va a haber hambruna y, recalco, eso porque algunas personas, desafortunadamente utilizan esos términos".
"Alimentos hay más que suficiente y tenemos contratos a futuro para poder garantizar el flujo de granos básicos al país", aclaró.
Las palabras de Molina contrastan con los testimonios recopilados por EL HERALDO Plus en varios municipios del país, donde los pobladores contaron que debido a la sequía perdieron las cosechas y se les está muriendo el ganado. Tampoco ellos tienen qué comer o agua para sustentarse.
En Reitoca, Francisco Morazán, el alcalde Wilmer Alonzo, lamentó que muchas fuentes de agua se han secado, entonces los pobladores están tomando el líquido de los ríos, por eso registran un repunte en algunas enfermedades.
Sobre la producción de granos básicos, el titular de la SAG dijo que "este año vamos a producir más arroz que el año pasado. Tenemos que aprender que en medio de los nubarrones sale el sol, y sí, hay cosas buenas que están pasando".
Recordó que todas las instituciones del Gobierno están aglutinadas en el Sistema Nacional de Emergencia (Sinager), pero las funciones que tienen son complementarias.
"Para el caso, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) tiene que ver con la producción agrícola, Copeco con la asistencia humanitaria, entonces somos complementarios, es decir, que no interferimos uno con el otro", ejemplificó.