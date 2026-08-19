Emergencia por sequía es "grave, pero manejable" dice ministro de la SAG

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que cambiaron las alertas a vigilancia máxima en algunos municipios, las autoridades gubernamentales consideraron la sequía que atraviesa el país como "grave, pero manejable". El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, al ser consultado sobre la emergencia por la sequía dijo: "nosotros estamos en una región expuesta a estos riesgos y que nos hace daño de manera cíclica". Dijo que la declaración de emergencia es para gestionar ayudas con los países amigos y canalizarlas con las diferentes instituciones.

En cuanto a la connotación sobre la emergencia, Molina explicó que "es manejable y estamos manejando la emergencia y también podemos decir que es una situación grave". "He escuchado que es la sequía más grave de la humanidad. Eso no es cierto. Es la más grave desde que hay registros en Honduras, que son cosas muy distintas. Es más grave que la del año 2015 que fue muy severa, pero hay maneras de trabajar con eso", destacó el funcionario. Sin embargo, es del criterio que "el problema es que no se había afrontado esto con soluciones permanentes, sino con paliativos, llevando alimentos a las personas".