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Honduras presenta nuevas Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para mayores de dos años

Las autoridades gubernamentales e instituciones de cooperación impulsan la iniciativa con el objetivo de mejorar la nutrición de los menores de edad

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 18:26
Honduras presenta nuevas Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para mayores de dos años

Las autoridades buscan mejorar la alimentación de los niños mayores de dos años y promover los alimentos que se producen en las comunidades.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades presentaron las nuevas Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles (GASS) para mayores de dos años, orientadas a mejorar la nutrición, promover alimentos locales y fortalecer sistemas alimentarios sostenibles.

Las Guías Alimentarias fueron dadas a conocer por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Secretaría de Salud (Sesal), Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y World Vision Honduras, como resultado de un trabajo conjunto basado en evidencia científica y adaptado a la realidad alimentaria del país.

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Las guías buscan responder a desafíos como el aumento del sobrepeso y la obesidad, las deficiencias de micronutrientes y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación.

También promueven el consumo de alimentos frescos y locales, así como la protección de la cultura alimentaria hondureña.

El ministro de la SAG, Moisés Abraham Molina, manifestó que “la seguridad alimentaria no depende únicamente de producir alimentos, sino también de garantizar que las familias puedan acceder a ellos”

El funcionario destacó la importancia de atender los distintos problemas de malnutrición. “Estos trabajos no solamente son técnicamente útiles, sino que responden con sensibilidad a los problemas humanos que hay en el mundo”, dijo.

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Molina informó que "el Gobierno fortalece el apoyo a los productores mediante insumos, sistemas de riego y acciones para mejorar el acceso al agua, con el propósito de fortalecer la producción y mejorar los ingresos de las familias productoras".

Las acciones se vinculan con la estrategia Honduras Hambre Cero, orientada a mejorar la producción de alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria de las familias hondureñas.

Durante el evento se reconoció el aporte del INCAP y World Vision Honduras en la consecución de las guías, quienes presentaron la implementación del manual para socializar con la población.

La puesta en marcha de las GASS contempla la coordinación entre instituciones públicas, organismos de cooperación, academia y otros sectores, con el objetivo de incorporar sus recomendaciones en programas de salud, educación alimentaria, agricultura y desarrollo social.

Honduras busca fortalecer las acciones nacionales para mejorar la alimentación, fomentar el consumo de productos locales y avanzar hacia sistemas alimentarios más saludables y sostenibles.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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