Honduras presenta nuevas Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para mayores de dos años

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades presentaron las nuevas Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles (GASS) para mayores de dos años, orientadas a mejorar la nutrición, promover alimentos locales y fortalecer sistemas alimentarios sostenibles. Las Guías Alimentarias fueron dadas a conocer por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Secretaría de Salud (Sesal), Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y World Vision Honduras, como resultado de un trabajo conjunto basado en evidencia científica y adaptado a la realidad alimentaria del país.

Las guías buscan responder a desafíos como el aumento del sobrepeso y la obesidad, las deficiencias de micronutrientes y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. También promueven el consumo de alimentos frescos y locales, así como la protección de la cultura alimentaria hondureña. El ministro de la SAG, Moisés Abraham Molina, manifestó que “la seguridad alimentaria no depende únicamente de producir alimentos, sino también de garantizar que las familias puedan acceder a ellos” El funcionario destacó la importancia de atender los distintos problemas de malnutrición. “Estos trabajos no solamente son técnicamente útiles, sino que responden con sensibilidad a los problemas humanos que hay en el mundo”, dijo.