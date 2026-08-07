Autoridades de la SAG presentan estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), presentó los avances de la estrategia nacional “Honduras Hambre Cero al 2035” ante el Sistema de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en el país. La iniciativa busca articular esfuerzos con la cooperación internacional para enfrentar de manera integral la inseguridad alimentaria, una problemática que afecta aproximadamente al 17% de la población hondureña. Son más de 1.7 millones de hondureños que sufren de inseguridad alimentaria en los últimos años, la mayoría de ellos se ubican en el corredor seco.

Para finales de este 2026 se proyecta el incremento de más familias en esta situación, debido a los efectos de la sequía que está afectando a la mayor parte del territorio hondureño. Lo que podría provocar que mas de 2.2 millones de hondureños estén en riesgo de acceder a los alimentos, sino se toman acciones. El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, reconoció que la inseguridad alimentaria se trata de un problema estructural que ha persistido durante años. "No es producto únicamente de la sequía, las inundaciones o las plagas, sino una condición que ha sido atendida de forma puntual sin resolver sus causas de fondo", señaló el funcionario. Advirtió además que las condiciones climáticas podrían agravar la situación en el corto plazo, por lo que se requiere impulsar soluciones sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de miles de familias, especialmente en zonas con alta dependencia de la producción agrícola. Para hacerle frente a la situación, el plan contempla acciones orientadas a atender a los cerca de 1.7 millones de hondureños en condición de riesgo alimentario, mediante un enfoque que involucra al Estado, la cooperación internacional y otros actores. El programa "Honduras Hambre Cero al 2035" plantea garantizar, durante la próxima década, condiciones de seguridad alimentaria y nutricional estables, al tiempo que busca fortalecer la resiliencia del país frente al cambio climático y otros factores que afectan los sistemas alimentarios.