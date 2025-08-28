Honduras refuerza política alimentaria en escuelas

Tegucigalpa,Honduras.- Como parte de la revolución alimentaria, de la política nacional que busca asegurar el derecho a la alimentación de la niñez escolar, el Gobierno de Honduras bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, y a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders), han inaugurado el segundo comedor infantil integral en El Robledal, Santa Bárbara. Esta es una acción concreta que involucra a la población local con la alimentación estudiantil, apoyando a las familias productoras de la zona y garantizando que los niños tengan acceso a comidas saludables y suficientes.
Ya son dos los comedores infantiles integrales que entrega Pronaders a la población hondureña. Todo como parte de un plan que busca ampliar la cobertura nacional y garantizar que más niños tengan acceso a este beneficio. “El objetivo principal es garantizar a los 142 niños y niñas de la comunidad de El Robledal un espacio digno donde reciben alimentación nutritiva y balanceada que contribuya a su salud y desarrollo integral”, explica el director de Pronaders, Diego Umanzor.
Además, de buscar reducir la deserción escolar y mejorar el apoyo fundamental para la educación y el bienestar de la niñez. El presupuesto invertido de más de 2.3 millones de lempiras en el comedor integral infantil incluye infraestructura de área de comedor, cocina y módulo de baños. Esto incluye desde mobiliario, utensilios, sistema de agua potable, tanque, fosa séptica y sistema eléctrico.
Nutrición y sostenibilidad
En cuanto al manejo de la alimentación y sostenibilidad del comedor, se apoyará con la participación de la comunidad. “Los estudiantes recibirán tanto ración fresca, que incluye alimentos preparados diariamente como granos básicos, lácteos, frutas, verduras y proteínas, como también ración seca, consistente en granos básicos y productos de almacenamiento prolongado que complementan la dieta. La combinación de ambas asegura variedad, calidad nutricional y continuidad en la alimentación escolar”, nos comenta el director de Pronaders.
La preparación de las meriendas estará a cargo de personal escolar, con el apoyo voluntario de los padres de familia. Además, se aprovechará la producción del huerto escolar como fuente complementaria de verduras y hortalizas frescas. Así se reduce la dependencia externa y se fomenta la educación alimentaria y agrícola en los propios estudiantes, apoyando a la vez los productores locales con el consumo de frutas y verduras.
Asimismo, ellos contarán con alimentación nutritiva aportando más energía, y por ende mejor rendimiento académico y permanencia sostenida en el sistema educativo. “Sí, la comunidad tiene un rol fundamental. Los padres de familia participan en la preparación de alimentos, el control de insumos y por medio de los comités de huertos escolares se espera tener un acercamiento profundo. Esto no solo fortalece la corresponsabilidad, sino que también asegura que el comedor sea un esfuerzo compartido que beneficia a todos y se mantenga en el tiempo”, afirma Umanzor.