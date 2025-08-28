Honduras refuerza política alimentaria en escuelas

Tegucigalpa,Honduras.- Como parte de la revolución alimentaria, de la política nacional que busca asegurar el derecho a la alimentación de la niñez escolar, el Gobierno de Honduras bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, y a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders), han inaugurado el segundo comedor infantil integral en El Robledal, Santa Bárbara. Esta es una acción concreta que involucra a la población local con la alimentación estudiantil, apoyando a las familias productoras de la zona y garantizando que los niños tengan acceso a comidas saludables y suficientes.

Ya son dos los comedores infantiles integrales que entrega Pronaders a la población hondureña. Todo como parte de un plan que busca ampliar la cobertura nacional y garantizar que más niños tengan acceso a este beneficio. “El objetivo principal es garantizar a los 142 niños y niñas de la comunidad de El Robledal un espacio digno donde reciben alimentación nutritiva y balanceada que contribuya a su salud y desarrollo integral”, explica el director de Pronaders, Diego Umanzor.

Además, de buscar reducir la deserción escolar y mejorar el apoyo fundamental para la educación y el bienestar de la niñez. El presupuesto invertido de más de 2.3 millones de lempiras en el comedor integral infantil incluye infraestructura de área de comedor, cocina y módulo de baños. Esto incluye desde mobiliario, utensilios, sistema de agua potable, tanque, fosa séptica y sistema eléctrico.