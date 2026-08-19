Comisión de Seguridad Alimentaria plantea 10 soluciones ante alerta roja por sequía

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la alerta roja para 75 municipios del país por la sequía, la presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional, Alejandra Burgos, presentó este miércoles -19 de agosto- un plan con posibles soluciones para enfrentar los efectos de este fenómeno que afecta a distintos sectores del país. Burgos, diputada nacionalista por Yoro, explicó que las medidas planteadas surgieron de las reuniones para analizar la problemática y atender las necesidades de las municipalidades, pequeños productores y ganaderos afectados por la falta de agua. Entre las propuestas figura reformar el Presupuesto General de la República para modificar el uso de las transferencias municipales y permitir una respuesta ante la problemática de la sequía.

También se plantea adelantar las transferencias correspondientes al tercer trimestre a las municipalidades afectadas. Cabe mencionar que el presidente Nasry Asfura aprobó priorizar la entrega de maquinaria adquirida a las 75 municipalidades afectadas por la sequía. Otra de las medidas consiste en declarar una emergencia para atender la problemática, con prioridad para las municipalidades afectadas. Además, se plantea realizar compras por grupos de alcaldes, coordinados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mediante compras locales, por lotes y por regiones.

La lista incluye también la elaboración de un Plan Nacional de Emergencia contra la sequía, con medidas a corto, mediano y largo plazo, así como la creación de un Plan Nacional de Agua para la producción. Esta medida contempla reservorios con geomembranas, sistemas de riego, dotación de cinta de riego para pequeños productores y perforación de pozos mediante equipos disponibles en instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronader) y Copeco.

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