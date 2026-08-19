Reforma eléctrica está "empantanada" en el Congreso, advierte diputado Mario Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- Las negociaciones en el Congreso Nacional para consensuar la reforma integral al sistema eléctrico entraron en una fase de estancamiento tras la conformación de nuevas comisiones de revisión a lo interno del Partido Liberal. A pesar de los acercamientos iniciales entre las bancadas parlamentarias para unificar las propuestas del Poder Ejecutivo y del Partido Liberal, la falta de dictamen definitivo mantiene paralizada la discusión del tercer debate en el pleno. ​El atasco legislativo surge a raíz del nombramiento de comisiones adicionales integradas por ediles y técnicos, situación que frena el proceso de socialización en el que participaron representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), generadores privados y especialistas internacionales.​"

La reforma se ha complicado, se ha enredado, la miro ya empantanada, con el nombramiento de más comisiones y más comisiones para estudiar, para proponer un dictamen que se ha trabajado mucho, con muchos expertos", expresó Mario Pérez, diputado del Partido Nacional y secretario de la Comisión de Energía.​ Las autoridades de la comisión técnica advierten que la dilación en el trámite legislativo condiciona el futuro energético del país, encareciendo las tarifas del servicio y profundizando las pérdidas operativas del organismo estatal. ​La falta de acuerdos inmediatos deja en incertidumbre la aplicación de medidas estructurales para contener los racionamientos de energía durante los periodos de mayor demanda hídrica y térmica. ​"Veo esto como una táctica dilatoria para no discutir el tercer debate de la reforma; no doy por muerto el proyecto, pero está bastante difícil que en los próximos días podamos discutirlo", afirmó Pérez.

​El congresista remarcó que la sostenibilidad del sistema requiere un entendimiento entre las bancadas mayoritarias para evitar un deterioro acelerado en las finanzas gubernamentales que termine afectando la inversión en infraestructura y seguridad pública. ​Frente al freno de las iniciativas de ley en la cámara, se evalúa la implementación de mecanismos ejecutivos temporales que permitan atender los requerimientos operativos inmediatos del sistema eléctrico nacional. ​"El plan B es que empiece el Ejecutivo a aprobar decretos de PCM sobre los temas que le competen, pero los que son propios del Congreso Nacional ahorita están parados", indicó el secretario de la Comisión de Energía.​ El parlamentario precisó que la vía de las disposiciones ejecutivas (PCM) posibilitaría efectuar licitaciones de compra de potencia a corto plazo para atenuar los costos actuales, aunque limitaría la estructuración del plan de expansión proyectado para la próxima década.​