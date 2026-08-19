Colegio Médico analiza medidas; Gobierno asegura darle seguimiento a acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno asegura que mantiene el seguimiento a los acuerdos alcanzados con el Colegio Médico de Honduras (CMH), mientras la dirigencia del gremio analiza qué acciones tomará ante los compromisos que según ellos todavía permanecen pendientes. El secretario privado de la presidencia, Luis Castro, informó que las autoridades mantienen una mesa de trabajo con representantes del CMH para revisar los avances y atender los compromisos establecidos entre ambas partes. "Continuamos dando seguimiento a los acuerdos alcanzados con el Colegio Médico, mediante una mesa de trabajo orientada a revisar avances, atender los compromisos establecidos y seguir construyendo soluciones de manera conjunta", señaló Castro.

El funcionario destacó que el diálogo, la coordinación y el seguimiento permanente son fundamentales para concretar acciones que contribuyan al fortalecimiento del sistema de salud y a mejorar la atención que reciben los hondureños El pronunciamiento del funcionario ocurre luego de que el gremio médico denunciara incumplimientos por parte del Gobierno, principalmente relacionados con el pago de salarios atrasados, asignación de plazas y reintegro de profesionales. De acuerdo al gremio, varios de los acuerdos que se definieron con autoridades del Poder Ejecutivo continúan pendientes. Mediante una carta enviada a Castro, el Colegio Médico de Honduras advirtió de retomar las acciones de protesta si no se cumple con lo acordado. Los galenos dijeron que al menos 300 médicos por contrato y descentralizados no les han pagado ocho meses de salario.