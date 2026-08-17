Salud y la UNAH firman alianza para fortalecer la formación de médicos especialistas

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Salud y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) firmaron un convenio para fortalecer la formación de los especialistas en áreas prioritarias del sistema sanitario. La alianza, que cuenta con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establece la formación de 46 médicos especialistas en nueve áreas prioritarias. Además, contempla una inversión de hasta 1.9 millones de dólares (más de 50 millones de lempiras), recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria.

El convenio de cooperación interinstitucional fue suscrito por el rector de la UNAH, Odir Fernández, y el subsecretario de Inversiones y Proyectos de la Sesal, José Castillo. El acuerdo busca aprovechar la capacidad académica, científica y docente de la máxima casa de estudios para responder a las necesidades de personal especializado en los hospitales públicos del país. Durante la firma, Fernández aseguró que la iniciativa representa un paso importante para fortalecer las áreas más sensibles de la atención hospitalaria. "Este convenio va mucho más allá de la formación de 46 médicos especialistas. Estamos hablando de fortalecer áreas críticas de la red hospitalaria nacional a través del conocimiento que desde la academia generamos para brindar soluciones al país", expresó.