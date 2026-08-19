Julissa Villanueva lamenta asesinato de Dereck McNeil, testigo protegido en caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.-La ex viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, lamentó la muerte de Dereck Isaac McNeil James, quien había sido identificado como testigo protegido del Ministerio Público en la investigación por la desaparición de la joven Angie Samantha Peña Melgares. A través de un mensaje publicado en redes sociales, Villanueva expresó su consternación por el asesinato de McNeil y destacó el papel que, según señaló, desempeñó en el caso de la joven desaparecida en Roatán.

“Dereck fue mucho más que un simple testigo protegido en el caso de Angie Peña. Fue un hombre de temple, de valentía y de firmeza, que decidió ponerse del lado de la justicia, aun cuando hacerlo implicaba grandes riesgos”, manifestó la exfuncionaria. Villanueva también envió sus condolencias a la abogada Claudeth McNeil, la madre del joven; al hijo de Dereck y al resto de la familia, a quienes expresó su solidaridad ante la pérdida.

Villanueva cuestiona seguridad de quienes colaboran con la justicia

Tras conocer la muerte de McNeil, Villanueva cuestionó las condiciones de seguridad de las personas que colaboran con las investigaciones judiciales. “Su trágica partida deja un vacío profundo y nos obliga, como sociedad, a preguntarnos qué está ocurriendo con la seguridad de quienes tienen el valor de buscar y defender la justicia”, expresó. La ex viceministra pidió además que se esclarezca el crimen y que la memoria de McNeil no sea olvidada.