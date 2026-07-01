Unidades Médicas atenderán a más de 61,000 hondureños en Lempira y Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 61,000 personas serán beneficiadas con las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC), iniciativa que recién fue lanzada por el presidente Nasry Asfura para acercar los servicios sanitarios a la población de zonas postergadas. Aunque las unidades actualmente permanecen en los municipios de Candelaria, Lempira; Pimienta, Cortés; y Sabanagrande, en Francisco Morazán, posteriormente se movilizarán a más municipios. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud (Sesal), las atenciones de estas unidades se extenderán a los municipios de Tomalá, Tambla, Valladolid, Guarita, San Juan Guarita, Cololaca en el departamento de Lempira; allí se beneficiará aproximadamente a 40,446 habitantes.

Mientras que en Francisco Morazán se estima que aproximadamente 21,328 habitantes de los municipios de Sabanagrande, Alubarén, Curarén, Reitoca, Ojojona, San Buenaventura, Santa Ana, La Venta y Nueva Armenia serán atendidos. Las UMAC están orientadas a acercar servicios especializados de diagnóstico, consulta médica y telemedicina a poblaciones con acceso limitado a la atención hospitalaria. "Lo que queremos es que la gente que viva más lejos de cada pueblo pueda tener acceso a todos los servicios de salud y, por lo mismo, terminar de dar todos sus chequeos, todos sus exámenes", expresó la Primera Dama, Lissette del Cid de Asfura. Estas unidades son consideradas como centros de atención integral que permitirán resolver la mayoría de las necesidades diagnósticas en el primer nivel de atención y garantizarán una referencia oportuna hacia hospitales nacionales cuando la complejidad del caso lo requiera. Las nuevas unidades ofrecerán los servicios de consulta médica, laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, farmacia, telemedicina y apoyo diagnóstico. Se realizan pruebas de laboratorio como hemograma, química sanguínea, examen general de orina, pruebas de VIH y dengue, hemoglobina glicosilada (HbA1c), prueba de embarazo, entre otros.