¿Qué medidas recomienda la Secretaría de Salud ante el ingreso de polvo del Sahara?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el ingreso de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara al territorio nacional, la Secretaría de Salud (Sesal) emitió recomendaciones a la población para prevenir afectaciones en la salud, especialmente en los grupos más vulnerables. Las autoridades sanitarias advirtieron que este fenómeno incrementa la concentración de partículas en el aire, lo que puede provocar irritación en ojos, nariz y garganta, así como agravar enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Además, aumenta el riesgo de complicaciones en personas con padecimientos cardiovasculares.

La llegada de estas partículas provocará un incremento temporal en la concentración de material suspendido en el aire, principalmente en las regiones occidental, norte y central del país. La Sesal recomendó a los hondureños limitar la exposición al aire libre, principalmente durante los días con mayor concentración de polvo. Instaron a la población a utilizar mascarilla y gafas protectoras al salir de casa, como una medida para reducir el contacto directo con las partículas contaminantes. Se aconseja mantenerse bien hidratado y suspender actividades físicas al aire libre mientras persistan las condiciones de contaminación, con el fin de reducir el impacto en el sistema respiratorio. Según las proyecciones oficiales, las concentraciones de partículas PM2.5 y PM10 alcanzarán niveles moderados, con registros que oscilarán entre los 30 y 60 microgramos por metro cúbico, situación que podría elevar el Índice de Calidad del Aire (AQI) hasta valores cercanos a 90 en algunas zonas del país.