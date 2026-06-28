Ingreso de humedad dejará lluvias débiles este lunes: ¿en qué regiones del país?

Tegucigalpa, Honduras.- El país tendrá condiciones mayormente secas durante la mañana de este lunes 29 de junio, pero por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles en sectores del oriente, norte y centro del país debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe.
Así lo informó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), quien explicó que "por la tarde, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, generado por el viento acelerado del este, estará provocando lluvias y chubascos débiles en la región oriental y en sectores de la región norte y central".
El pronosticador agregó que "continúa el polvo del Sahara con concentraciones alrededor de los 12 microgramos por metro cúbico", mientras que las condiciones marítimas permanecerán estables.
En cuanto al estado del mar, Centeno indicó que "el oleaje en el Caribe y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura", por lo que no anunció cambios en esas condiciones para la jornada.
En la región norte e insular, Atlántida registrará una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados; Colón alcanzará 32 grados y 25 grados, respectivamente; Cortés llegará a 34 grados con una mínima de 25 grados; mientras que Islas de la Bahía tendrá una máxima de 31 grados y una mínima de 27 grados.
En el oriente y parte del sur, Choluteca alcanzará una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 26 grados; El Paraíso registrará 29 grados y 19 grados; Gracias a Dios reportará 31 grados y 26 grados; Olancho tendrá 33 grados y 23 grados; y Valle llegará a 38 grados con una mínima de 25 grados.
Para la zona central, Comayagua registrará una máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados; Francisco Morazán alcanzó 31 grados y 19 grados; La Paz tendrá 32 grados y 21 grados; mientras que Yoro presentará una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 22 grados.
En el occidente del país, Copán registrará 30 grados como temperatura máxima y 18 grados como mínima; Intibucá tendrá 24 grados y 15 grados; Lempira alcanzará 30 grados y 20 grados; Ocotepeque llegará a 31 grados con una mínima de 21 grados; y Santa Bárbara reportará una máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados.
De acuerdo con el pronóstico de Cenaos, la mayor parte del país iniciará la jornada con tiempo estable, mientras que el incremento de humedad durante la tarde favorecerá la ocurrencia de lluvias y chubascos débiles en las regiones oriental, norte y central, acompañados por la persistencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional.
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