Ingreso de humedad dejará lluvias débiles este lunes: ¿en qué regiones del país?

Tegucigalpa, Honduras.- El país tendrá condiciones mayormente secas durante la mañana de este lunes 29 de junio, pero por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles en sectores del oriente, norte y centro del país debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Así lo informó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), quien explicó que "por la tarde, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, generado por el viento acelerado del este, estará provocando lluvias y chubascos débiles en la región oriental y en sectores de la región norte y central".

El pronosticador agregó que "continúa el polvo del Sahara con concentraciones alrededor de los 12 microgramos por metro cúbico", mientras que las condiciones marítimas permanecerán estables.

En cuanto al estado del mar, Centeno indicó que "el oleaje en el Caribe y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura", por lo que no anunció cambios en esas condiciones para la jornada.