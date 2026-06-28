Estas regiones de Honduras serán afectadas por el polvo del Sahara; Copeco emite alerta

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que durante este fin de semana Honduras experimentará el ingreso de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara, un fenómeno atmosférico que suele registrarse entre los meses de junio y agosto. De acuerdo con los análisis meteorológicos de la institución, la llegada de estas partículas provocará un incremento temporal en la concentración de material suspendido en el aire, principalmente en las regiones occidental, norte y central del país. Las autoridades explicaron que este fenómeno se produce debido a los fuertes vientos que se generan en el norte de África, los cuales transportan partículas minerales a través del océano Atlántico hasta alcanzar el continente americano y, posteriormente, Centroamérica.

Aunque el fenómeno no representa un riesgo significativo para la mayoría de la población, Copeco advirtió que las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas podrían experimentar mayores afectaciones.



Regiones con mayor impacto

Según las proyecciones oficiales, las concentraciones de partículas PM2.5 y PM10 alcanzarán niveles moderados, con registros que oscilarán entre los 30 y 60 microgramos por metro cúbico, situación que podría elevar el Índice de Calidad del Aire (AQI) hasta valores cercanos a 90 en algunas zonas del país. Los mayores efectos se esperan para este domingo 28 de junio, particularmente en sectores de la región occidental, norte y centro, donde podrían presentarse episodios de irritación en ojos, nariz y garganta, especialmente en personas sensibles.

Copeco señaló que este comportamiento atmosférico coincide con la temporada de ondas tropicales y forma parte de los patrones climáticos habituales observados durante esta época del año en la región centroamericana. Pese a ello, la institución reiteró que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire para informar oportunamente a la población sobre cualquier cambio significativo.



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